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【新冠肺炎】港大陸佑堂社區疫苗接種中心明起可預約　設當值醫生提供諮詢

社會 17:19 2022/02/17

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

港大設立社區疫苗接種中心 。（港大提供）

香港大學今日（17日）表示，將於薄扶林大學校園的本部大樓設立社區疫苗接種中心，提供復必泰疫苗接種服務，本月23日投入服務，市民明天起可網上預約。

疫苗接種中心由專業的醫護人員負責營運和管理，包括港大的醫生義工、退休醫生和護士等，中心於每天早上8時至晚上8時提供服務，服務對象是18歲或以上人士，可透過政府的新冠病毒疫苗接種計劃的網上系統預約。中心設有少量配額給未經預約的人士，長者會獲優先安排接種。中心設有當值醫生，解答來訪市民對是否適合接種疫苗等疑問。 

另外，由於港大校園已實施防疫措施，進入校園的人士必須完成接種兩劑疫苗，已完成一針的必須出示新冠病毒檢測陰性的證明。因應到陸佑堂打針的人士，大學會另外安排指定通道，把他們與校内其他使用者人員分隔。

港大目前在黃竹坑港怡醫院已有一個社區疫苗接種中心，由醫學院營運，該中心將於本月24日開始，轉爲專為5至11歲的兒童接種復必泰疫苗。

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責任編輯：余思嵐

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