【靚太安樂窩】住8樓唐樓5年日日行樓梯　儲物夫婦成功抽居屋親自規劃收納空間

▲ 曾生曾太抽過4次居屋，最終成功抽中470呎兩房單位居屋。

買私樓並非每個人都負擔得到，而抽中居屋就猶如中獎般難，一對80後夫婦居住於高8層的唐樓5年多，抽了4次居屋才成功抽到兩房單位，二人花約350萬買入火炭居屋單位，不用再每天走著8層樓梯出入，最後更親自設計及規劃單位，根據各自的喜好打造不同風格的安樂窩。

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曾生曾太在抽中居屋前，一直住在唐樓，想改善居住環境，可惜樓價太貴。「其實都無能力買到私樓，唯有一邊儲錢一邊寄望抽居屋。」就這樣，二人最終成功以白表抽中火炭彩禾苑470呎的2房單位，為了節省金錢，更親身設計家中裝修。

以前屋企堆到好似雜物房，變咗屋企好亂，都好影響心情。

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由於兩位都喜歡儲物，曾生喜歡收藏玩具，而曾太則喜歡做手工藝，家中太多工具及材料，因此二人決定好好規劃收納及儲物空間，希望可以做到大量收納之餘，又不會太雜亂，可以安排到一個工作空間。為免增加室內的壓迫感，不想家中太多高櫃，曾生在客廳近窗位置設計了木地台，可以坐在地台上休息看書，營造一種很「chill」的感覺之餘，還可以作收納空間，可以讓曾生曾太擺放大量雜物，而電視地櫃與地台相連，做成一體式，視覺上可以簡潔美觀一點，成為客廳焦點。

客廳中間還訂造了一個4呎落地玻璃display櫃，讓曾生可以擺放及展示珍藏。而地台一直伸延至主人房，整個主人房設計成地台，以便收納轉季衣物。由於曾太偏好深色系，尤其是深藍同色彩豐富的民族風，因此房間以深藍色為主。

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相反曾生比較鍾喜歡木紋及白色，二人最後以各自的喜好取得平衡，決定在不同的空間用不同的顏色。例如廚房及廁所屬於歐陸風情，廚房用上花磚及深藍色的廚櫃作配搭，增加歐陸感覺。而大廳、主人房及書房則以簡約木系，再加上小擺設做點綴，例如在客廳掛上一個民族特色的鐘，簡約得來又帶點色彩！

在一手一腳規劃及設計下，曾生建議過程中要先了解左自己的需要和喜好，再寫下需要的設計，同時要與家人有良好的溝通及共識。如果決定親手設計，要多點到網上參考別人分享的裝修配搭及設計，又可以把自己的想法畫出來。

咁樣同裝修公司溝通嘅時候都可以容易啲令人明白，現時實物出黎嘅效果同我地預想圖都好相似。

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記者：蕭雅文