【抗疫的士】抗疫專屬的士車隊明日投入服務　一文看清車身標誌及預約詳情

▲ 抗疫專屬車隊上會引有指定標誌。（政府新聞處圖片）

運房局昨宣布疫情專屬的士車隊將於明日起提供服務，約有300輛的士參與，比早前公布的200架多，確診患者可免費預約專屬的士前往「指定診所」。有業界人士透露，專屬的士的油費、隧道費、清潔費都要自費，並非「賺錢生意」，目的在於協助抗疫。

醫管局昨啟用7間「指定診所」，協助診斷和治療等候送院的輕症病人。為配合求診人士往返診所的需求，運房局昨宣布已聯同的士業界設立專屬車隊，300架專屬的士將於明日起提供服務。

專屬的士車身上會貼有特定標示，只接送已預約到指定診所者，司機會穿上防疫裝備，非駕駛時穿上防護面罩，駕駛時穿口罩和防護衣等。

運房局呼籲，求診人士應盡量使用專屬車隊服務。已預約指定診所的求診者，可由明日上午7時起，透過專設平台網站預約，或由明日起每日上午8時至晚上10時，致電3693 4770預約，其間需提供：

姓名

聯絡電話

預約時間

指定診所

上車地點

香港的士小巴商總會理事長周國強指，據其了解，現時政府會以每小時逾200元的租金租用的士，惟油費、隧道費、清潔和部分裝備均要業界自費。他認為專屬車隊非「賺錢生意」，「如果患者住港島，但只有新界診所有位，一趟車計埋油費、隧道費其實無咩賺。」

他強調是次業界成立專屬的士車隊，是為協助解決疫情，長遠令防疫禁令有條件放寬，「只有大家可以出返來食晚飯、玩、出席宴會，的士業才會有生意，行業先有救。」

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9