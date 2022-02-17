【提防假藥】「連花清瘟膠囊」4大防偽特徵　港代理商籲市民提供仿製品資料

▲ 「連花清瘟膠囊」4大防偽特徵，港代理商籲市民提供仿製品資料。（泉昌有限公司提供）

本港新冠疫情持續嚴峻，網傳「連花清瘟膠囊」比必理痛更快紓緩病毒帶來的發燒症狀，甚至市面出現仿製品，「連花清瘟膠囊」香港代理泉昌有限公司表示正版藥物有4大防偽特徵，並呼籲市民提供假冒藥的資訊。

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泉昌有限公司指，近日新冠肺炎肆虐，「連花清瘟膠囊」廣受市民歡迎，惟近日在香港市面發現未經註冊的仿似、偽冒及影射的連花清溫膠囊，對此事極為關注。為保障市民用藥安全，讓市民大眾分辨出在香港註冊的連花清瘟膠囊，現提供以下包裝圖片及描述供參考。

產品中英文名稱「連花清瘟膠囊」及「Lianhua Qingwen Jiaonang」不是「蓮花」及「Lotus」

印有生產商「以岭」商標

印有香港代理「泉昌」商標

印有中成藥註冊編號：HKC-18059

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。

代理商呼籲市民，如收到任何有關未經註冊之「連花清瘟膠囊」的資訊，可致電2541 3717聯絡該公司，並將相關資訊通知衞生署作出跟進。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜