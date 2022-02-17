【第五波疫情】聶德權去信全體公務員　稱會再加大力度總動員應對

▲ 聶德權今日去信全體公務員。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日以「風雨同舟 齊心抗疫」為題，去信全體公務員，稱公務員必須克盡厥職，堅定迎戰，而為保有足夠人手應對抗疫工作，已與各決策局及部門緊密聯繫，全方位調動人員投入抗疫。

聶德權表明，港府會再加大力度總動員應對，聯同醫護人員、檢測承商商、化驗所等，組織起堅實抗疫團隊， 會因應疫情發展及時調整檢測、追蹤、檢疫、隔離及治療策略等措施，務求短時間內圍堵病毒。

他又稱，公務員隊伍是服務香港市民的團隊，會以抗疫這頭等大事為共同目標，不論職責、是否在辦公室工作，都必須秉持服務市民的初心，展現擔當，積極響應部門徵召，隨時候命，而投入抗疫工作的公務員也有增無減。

另外，聶德權提及，國家主席習近平提出的重要指示，強調特區會切實負起主體責任，將盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務，特首會繼續帶令特區，以堅定意志，用好中央支持，團結各界，全力抗擊疫情。

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記者：陳宛彤