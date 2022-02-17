【大阪亞洲電影節】《我的印度男友》+《緣路山旮旯》參展　Sri Kishore黃浩然為港出戰

▲ 《我的印度男友》及《緣路山旮旯》入圍第17屆大阪亞洲電影節的「特別關注香港電影」單元參展電影。

第17屆大阪亞洲電影節（Osaka Asian Film Festival 2022）今日（17日）公布入選電影名單， 《我的印度男友》及《緣路山旮旯》雙雙入選為「特別關注香港電影」單元參展電影，為香港電影爭光。

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▲ （《我的印度男友》劇照）

執導首部港產Bollywood電影《我的印度男友》的印度導演 Sri Kishore 對入選消息表示感恩：「特別感謝大阪亞洲電影節的評審團揀選了《我的印度男友》這部電影，讓我有機會成為電影節重要的一分子。我還要感謝高先電影給予的大力支持和鼓勵，令電影取得成功。我衷心感謝每一位參與這部電影的人。」



《緣路山旮旯》導演黃浩然對再次入選大阪亞洲電影節感到高興，並對電影因疫情延期上映表示無奈：「很開心，因為我第一部戲《點對點》，跟上一條短片《4x4》都有入選大阪亞洲電影節，在大阪亦認識了一班特別喜歡看港產片的觀眾，而今次日本首映竟然比香港公映早，對我來說都是一個經驗。」

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▲ （《緣路山旮旯》劇照）

第17屆大阪亞洲電影節將於2022年3月10日至20日舉行，《我的印度男友》於去年5月27日上映，而《緣路山旮旯》則因疫情而受延誤，預計將於戲院重開後上映。

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