【移民斷捨離】烹飪愛好者移民英國多達80箱物品　收納師助斷捨離剩15箱開展新生活

▲ 烹飪愛好者移民英國多達80箱物品，整理收納師助斷捨離大減至15箱物品。

整理收納不單可以改善居住環境的現況，在轉換居所前也能發揮效用，重新審視自己過往的生活。早前有一位準備移民的客人，希望在移居英國前，整理好香港的物品，並打算將家裡的物品帶過去英國，於是找上了我和Nick幫忙。

初次與這位女客人會面時，她已粗略估算物品的數量，大概有80箱物品需要船運，當中包括：衣服、廚具、日常用品等等，船期預計約3個月。在動手幫忙執拾物品前，我也從不同方面了解她的生活和興趣，得知她移民的目的是希望重新開展生活，因此我建議她在打包行裝前來做一次「斷捨離」吧！

▲ 整理前估計有80箱物品，斷捨離後剩15箱帶去英國。（圖片提供：Little Space小空間）

藉斷捨離自我認識

不少人以為「斷捨離」就是將物品捨掉就完事，但其實「斷捨離」的重點是在於自身，是一個自我認識的過程。我請她寫下一張「十大重要物品清單」，發現大部分都是紀念性物品為主，好像是在香港的相片、男朋友贈送的單車，這些物品我都不會建議捨棄，因為這些都是她對香港的重要回憶， 而對於不少人來說，實體照片與電子化相片比仍有溫度的差別，因此把實體照片帶去異鄉也未嘗不可。

另外在整理物品時，我們也可以趁這個機會將物品分類，並將同樣功能或數量過多的物品抽起。好像這位女生是一位烹飪愛好者，家中的廚具多達10箱，而過多的物品反而增加她平日找東西的難度，結果越買越多。因此藉著這次大整理，她便可以重新計算自己所需的用具，也可將多出的廚具轉送給親友，令物品得以善用。

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留意新地方的限制及轉變

此外，我們在整理前也要留意新地方的限制或轉變，好像是現有的家具或家電是否能配合新居的需要，衣服是否適合當地的氣候等。同時也是注意船運或搬運公司列明的禁運物品和運輸時間，就可以免卻自己等不到物品送抵便在當地購買了相同的物品了。

經過一輪物品分類、自我認知和捨棄的過程，由80箱物品，她最後只帶了15箱物品去英國重新開展生活，這次「斷捨離」的過程，也讓她了解到自己的生活需要。離開自己熟識的地方不容易，在此也祝願到新地方的朋友們一切安好！

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki