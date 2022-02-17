【公院爆煲】院舍遭指拒收可出院長者　陳志育：長者快速測試陽性院舍無法處理

▲ 第五波疫情，本港多間院舍都出現個案。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港公立醫院爆煲。醫管局在今日疫情記者會上指，有院舍送長者求醫，即使經醫生評估後可回院舍，有院舍仍拒收長者，認為把長者留在醫院，不單加重公院負壓，希望院舍要以大局為重。【詳情請點擊】

安老服務協會主席陳志育回應Topick查詢時反駁，指有老人經過快速測試呈陽性，而公院拒收，院舍員工並無照顧傳染病人的能力，且若安置在院舍將會引爆更多確診，釀成危機。他指了解醫療系統壓力大，但強調安老院舍壓力不會小於醫護。

陳表示，今早收到院舍求助，指有4、5位院舍老人快速測試陽性後，公立醫院拒絕接收，要求返回院舍。他指，院舍員工不僅沒有醫療能力，且防護裝備亦不齊全，實在難以將病人再接回院舍。

他說現時院舍每日都有一些員工懷疑確診，無法返工。而若院舍將初步陽性的個案收回，會給員工造成恐慌，令本身人手就不夠的院舍更百上加斤。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍