【第五波疫情】如心酒店取消房客染疫清潔徵費　籲市民勿以非檢疫酒店作隔離

▲ 如心酒店取消房客染疫清潔徵費，籲市民勿以非檢疫酒店作隔離。（資料圖片）

如心酒店集團旗下的非指定檢疫酒店早前要求房客在入住登記時簽署同意書，如房客因虛報資料並在入住期間或退房後24小時內確診或初步確診新冠肺炎，酒店會向其收取5,000元費用，以安排專業機構在相關房間及公眾地方進行深層清潔及消毒，集團今日宣布取消相關安排。



集團解釋，徵費基於近日發現有人士在前往社區檢測中心進行新冠肺炎檢測後，以提供一般住宿服務的酒店作隔離設施，並作出失實申報，嚴重威脅其他住客及員工健康。為保障酒店內所有人員，集團推出新措施，希望減少這類潛在患者入住，對客人及員工構成感染風險。



在仔細考慮客人及公眾的意見後，集團管理層決定取消有關收取消毒費用的安排。如對任何客人造成不便，深表歉意。集團呼籲受檢人士按政府建議，盡量留在家中等候結果，減低社區傳播風險；而入住酒店的客人亦應如實申報健康狀況及防疫相關資料，以便酒店作出合適安排。

集團回覆TOPick查詢指，曾出現2至3名客人檢測並入住後初步確診的事件，事後酒店需要全面消毒相關房客入住樓層的公眾地方及房間，每次聘請專業清潔公司消毒須花費數千元，故採取徵費的決定，然而，徵詢公眾的意見，而且集團忙於負責社區隔離酒店的工作，因而取消相關徵費。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜