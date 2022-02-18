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【育兒攻略】受《Tinder詐騙王》啟發　 媽媽歸納5點預防女兒戀愛腦

親子 17:45 2022/02/18

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Simon Leviev騙取3名女士過千萬美元。

Netflix近日上架的紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）成為網民熱話，紀錄片講述騙案的主謀Simon Leviev，原名為Shimon Hayut的騙子，假扮是以色列鑽石公司創辦人Lev Leviev的兒子，並改名為Simon Leviev在交友App Tinder上尋找獵物，專向渴望戀愛的單身女士埋手。

Simon先是營造出多金、靚仔、周身名牌、懂得生活享受的「霸道總裁」形象，先以高級餐廳進餐、私人飛機帶受害者去旅行等騙取女士的信任，後來再用各種藉口及生命受威脅等各式各樣的理由，來問受害人借錢，紀錄片中先後有3名女士受騙，被騙取的金額超過千萬美元，有受害人更為了Simon而向銀行借錢。

雖然紀錄片Simon最後被片中3名受害人指證後入獄，但他僅在以色列服刑5個月，更因疫情而提早獲釋，而3名女受害人現在仍需繼續還清負債。

最新影片推介：

由於電影以紀錄片形式拍攝，情節非常真實，吸引育有女兒的家長在網上掀起了討論，受到電影的啟發，媽媽都表示從小要教育女兒切忌「戀愛腦」、別相信「超級高富帥霸道總裁愛上我的童話故事」、別太相信男人的甜言蜜語、也不要無條件、無底線的付出。

有媽媽就在網上發文，歸納了5個重點，供網友參考如何從小教育女兒預防「戀愛腦」，以防被壞人騙財騙色，要做個精明的女孩。

  • 形象容易塑造出來

剛認識一個人的時候，一定要通過真實相處、用心了解，因為人的形象容易塑造出來，不要被對方外型及多金形象所蒙騙，尤其網路交友更加要小心。

  • 借錢予對象需謹慎

不要輕易將錢借給對方，就算要借都必須寫個借據，避免不必要的誤會，網路上認識的「陌生人」就更加不要借出金錢，以為有聊天紀錄為證，就輕易將錢借給對方，在《Tinder大騙徒》中，三位女性都有保留與騙子Simon的聊天紀錄，但卻無法構成詐騙和犯罪證據。

  • 設下底線不要無條件付出

不要無條件和毫無保留的為對方付出，除了設下底線及「止蝕位」外，也要堅持自己的原則並且要有自己的主見，才不會被自私的對象欺騙和利用，甚至迷失自我，最終導致感情破裂。

  • 不要只注意對方優點忽略缺點

在愛情中學會接受和包容彼此的缺點，是非常重要的功課，但卻不要像戀愛腦一樣，盲目喜歡對方的一切，並無條件給予寬容。

  • 別忘了愛自己

在談戀愛的過程中要將自己放在第一位，不要為了對方去做違背自己意願、甚至讓自己受傷的行為，真正愛你的人，會願意珍惜你，且不會讓你感到為難。

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記者：陳麗薇

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