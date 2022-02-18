【血氧計】新冠肺炎患者缺氧難察覺　急症科醫生拆解血氧計5大Q&A

▲ 新冠肺炎患者缺氧難察覺，急症科醫生拆解血氧計5大Q&A。

本港第五波疫情嚴峻，連續多天確診數創新高，兒童及長者確診數目增加，社區有逾萬名初確、確診者等候入院。不少市民近日開始搶購乾糧、藥物，甚至血氧計。市面亦有商戶出售血氧計，單日已售出多部。

售賣日常用品的Miniplaza因疫情關係，近日開始轉售血氧計，店主羅先生表示，單日已售出數十部：

每部$38，好多人為求安心，通常因為屋企有小朋友或老人家，當個參考。

究竟血氧計如何使用？本港急症科醫生接受TOPick訪問時拆解了血氧計相關5大Q&A。

1. 血氧含量如何反映身體狀況？一般人血氧含量為多少？

血氧含量反映血液中的血紅素含氧氣比例。一般值是95%至100%，成人和小孩相同。

2. 血氧含量低於多少屬不正常？

馮顯達指，一般人低過95%可能不正常，但應注意個別人和平時數值相差多少（如有平時數據），以及其他因素，包括手指是否因天氣而冰冷、是否有長期嚴重貧血、有否塗指甲油、儀器指甲接觸不良等。

至於感染新冠肺炎病毒的病人，血氧含量一般若低過92%，就有相當機會短時間內病徵惡化致氣促和敗血症。

3.近日疫情嚴重，有沒有必要自行購買血氧計？

他表示，如確診者或其家人懂得操作和理解，特別是家中有長者或兒童確診，可考慮購買。

4.哪裡可購買血氧計？

一般可在醫療器材公司購買。

5.使用時有何注意事項？

他建議待度數穩定才閱讀，冬天時手指不要過冷，不要塗指甲油，要有良好接觸。

如度數正常兼病徵穩定，每天使用二至三次，否則需加密次數並準備隨時從速求醫。

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新冠患者可出現「快樂缺氧」

《CNN》過去曾報道，美國醫學界發現，許多患者求診時已經嚴重缺氧至危險水平卻不自知，直到發覺時，病情可能已急速惡化。這個現象稱為「快樂缺氧」（happy hypoxics）或「無聲缺氧」（silent hypoxia）。

美國一名急診室醫生理查德·列維坦（Richard Levitan）表示，正常的血液氧飽和度為95％至100％，低於90％則被視為異常。但他在治療新冠肺炎患者時發現，部分患者求醫時血氧量低至50％，本應語無倫次，甚至失去知覺，但他們雖然呼吸急促，卻完全清醒，甚至與醫生對答如流。

理查德表示，這些病人會透露自己已經病了好幾天，但直至最近才出現呼吸急促、身體疲勞等症狀。當患者意識到自己呼吸困難時，其實已經病危了，部分人可能要使用呼吸機，更有人最終更出現急性呼吸衰竭。

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責任編輯：羅嘉欣