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【抗疫的士】英之傑集團送出100套的士保護屏障　為司機提供免費安裝服務

社會 18:35 2022/02/17

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集團送出100套「的士保護屏障」予參與的車主。（集團提供）

第五波疫情嚴峻，初步確診市民出行求醫困難，「抗疫的士」 車隊明日（18日）起將投入服務以協助接載確診人士往返醫管局指定的7間診所接受治療。

英之傑集團表示，為表示對「抗疫的士」專屬車隊的全力支持，集團送出100套「的士保護屏障」予參與的車主，為的士司機和乘客提供額外的防疫保障。

保護屏由日本豐田汽車原廠設計和生產，以軟身阻燃透明物料製造，安裝於司機左方和後方位置。保護屏適用於豐田金豐混能的士，能減少司機和乘客接觸，以及車廂內的飛沫傳播，為雙方增添額外保障。該100套「的士保護屏障」已全數抵港，英之傑團隊可為有興趣車主進行免費安裝。集團並會送出1,000個口罩予參與的車主或司機。

如需為其「抗疫的士」安裝「的士保護屏障」之的士車主（於提供確診人士接載服務前），可致電豐田客户服務熱線（電話 : 2880 4101）預約安排，安裝需時約一小時。

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記者：黃穎津

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