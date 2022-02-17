【梅艷芳】入圍大阪亞洲電影節　王丹妮：希望更多人認識這位香港傳奇天后

▲ 《梅艷芳》入圍「第17屆大阪亞洲電影節」。

由影壇新人王丹妮主演、江志強監製、梁樂民執導，講述「香港女兒」梅艷芳一生的電影《梅艷芳》，剛於昨日（2月16）公布在今年「第40屆香港電影金像獎」獲12項提名，今日再有好消息，《梅艷芳》同時入圍「第17屆大阪亞洲電影節」競賽項目，再次衝出香港。

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導演梁樂民同時跟香港及日本的觀眾分享說：「八、九十年代香港樂壇深受日本流行文化影響，梅姐生前也不止一次透露自己非常喜愛日本。今次《梅艷芳》能入圍大阪亞洲電影節，對於我們製作團隊，真的非常鼓舞。希望日本觀眾朋友，在重溫那個年代的音樂同時，也能跟我們一起，懷緬這位香港女兒的非凡人生。」

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盼更多人認識梅艷芳

女主角王丹妮（Louise）得悉入圍大阪亞洲電影，Louise興奮回應：「非常榮幸電影《梅艷芳》入圍第17屆大阪亞洲電影節，再一次多謝整個團隊努力，並多謝監製江志強先生、Ivy Ho，最重要多謝梁樂民導演，更加要多謝梅艷芳，一部香港電影能夠吸引世界各地觀眾實在不容易，所以今次入圍是莫大的鼓勵，亦再一次多謝大家對這部電影支持及喜愛，身為演員覺得非常幸運，能夠接拍到這部有意義的電影，希望及祝福電影《梅艷芳》能夠走得更遠，繼續等更加多人認識香港這位傳奇天后梅艷芳的故事。」

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