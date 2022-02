【MIRROR成員】《留一天與你喘息》MV兩日半破200萬點擊　Ian激罕與女友盧慧敏放閃

MIRROR成員Ian於情人節推出新歌《留一天與你喘息》,MV上架兩日半迎來破200萬點擊的好成績。因為合作劇集而與Ian結緣、後來戲假情真相戀的模特兒Amy(盧慧敏)昨日在IG發文,一向低調處理感情的Ian激罕甜蜜回覆女友帖文:「我找到了!」閃盲一眾Hellosss(Ian粉絲稱呼)!

距離上一首作品《搞不懂》半年,Ian於情人節推出新歌《留一天與你喘息》,並找來Angela Yuen(袁澧林)合作拍攝MV,二人飾演精神病院院友,攜手逃離病院,畫面甜蜜。期待新歌已久的Hellosss兩日半內為Ian的新歌MV衝破200萬點擊,成績非凡!

Ian+Amy放閃

在MV中與Angela同被世界標記為異類,幸好找到彼此互相靠依。現實中Ian與女友Amy亦同樣視對方為「靠依」。

Amy昨日(2月16日)在社交網站發文,寫道:「Hope we all stay crazy, without hurting people. Love insanely, feel insanely, sense insanely, live insanely. 每個陰暗面都需要更多愛,很多時候看似可怕/壞心腸的舉動,背後都有著悲慘的故事,願這些故事令我們的瘋狂更善良天真,令我們更善良天真地瘋狂,並沒有讓這些故事把我們變成一個傷害性的存在,也願每一個人可以找到一個一起瘋狂,笑著世界瘋狂的人。」

一向低調的Ian罕有地在Amy的帖文下留言:「I think Ive found one.(我想我找到了)」一來就放個超強勁的閃光彈。

Ian與Amy因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》一吻定情,被影到約會互相餵食後公開戀情,此後未有再被拍到二人密會,亦極少公開放閃和提及戀事。

