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【MIRROR成員】《留一天與你喘息》MV兩日半破200萬點擊　Ian激罕與女友盧慧敏放閃

娛樂 19:05 2022/02/17

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MIRROR成員Ian於情人節推出新歌《留一天與你喘息》，MV上架兩日半迎來破200萬點擊的好成績。因為合作劇集而與Ian結緣、後來戲假情真相戀的模特兒Amy（盧慧敏）昨日在IG發文，一向低調處理感情的Ian激罕甜蜜回覆女友帖文：「我找到了！」閃盲一眾Hellosss（Ian粉絲稱呼）！

距離上一首作品《搞不懂》半年，Ian於情人節推出新歌《留一天與你喘息》，並找來Angela Yuen（袁澧林）合作拍攝MV，二人飾演精神病院院友，攜手逃離病院，畫面甜蜜。期待新歌已久的Hellosss兩日半內為Ian的新歌MV衝破200萬點擊，成績非凡！

（instagram圖片）

Ian+Amy放閃

在MV中與Angela同被世界標記為異類，幸好找到彼此互相靠依。現實中Ian與女友Amy亦同樣視對方為「靠依」。

Amy昨日（2月16日）在社交網站發文，寫道：「Hope we all stay crazy, without hurting people. Love insanely, feel insanely, sense insanely, live insanely. 每個陰暗面都需要更多愛，很多時候看似可怕/壞心腸的舉動，背後都有著悲慘的故事，願這些故事令我們的瘋狂更善良天真，令我們更善良天真地瘋狂，並沒有讓這些故事把我們變成一個傷害性的存在，也願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人。」

最新影片推介：林淑敏、許家傑專訪

一向低調的Ian罕有地在Amy的帖文下留言：「I think Ive found one.（我想我找到了）」一來就放個超強勁的閃光彈。

Ian與Amy因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》一吻定情，被影到約會互相餵食後公開戀情，此後未有再被拍到二人密會，亦極少公開放閃和提及戀事。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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