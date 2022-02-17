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【第五波疫情】林鄭月娥：正重新謀劃力度更大、範圍更廣的抗疫方案

政治 23:07 2022/02/17

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林鄭和內地專家組交流。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥傍晚見記者時表示，一定會按照國家主席習近平要求，將抗疫視為壓倒一切的任務，明言不會分心做其他工作。

她又透露，在中央支持下，須重新謀劃一套方案，以更果斷地採取措施，直言現在謀劃的策略和措施，比以前力度更大、範圍更廣，希望在一段可見的時間控制疫情，她形容，今年是重要的一年，既的香港回歸祖國25周年的重大日子，也是特區政府換屆的日子，因此定竭盡所能。

林鄭又提到，自己作為行政長官，在上星期向中央匯報本港疫情，中央很快於上周六安排交流會，又稱自己早於開會前，已提出具體的支援請求，包括包括醫療物資、非醫療物資、建設臨時隔離或治療設施，亦包括安排一些專家，特別是流行病學的專家來港分享經驗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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