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【靚媽食譜】陳倩揚一周買餸攻略宜多選耐放菜　3孩靚媽分享2款零失敗健康食譜

兒童健康 18:09 2022/02/18

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3孩媽媽陳倩揚教煮2個以耐放蔬菜為主要食材的餸菜。

本港第五波疫情肆虐，連帶蔬菜供應都受影響，加上傳來封城的消息，媽媽們皆急於囤貨，可是蔬菜難以囤積，擅煮健康餐的3孩媽媽陳倩揚教路，可以買定一星期份量的多元化蔬菜，再加少量急凍菜以備不時之需。她又分享2個以耐放蔬菜為主要食材的食譜，助媽媽們解決煩惱。

育有3子女的陳倩揚對食材需求大，但要減少外出，她現多用外賣應用程式或上網訂購食材。由於雪櫃空間有限，倩揚每次購買一星期餸菜的份量，蔬菜種類宜選多元化，有菜葉類、瓜類等、豆類及急凍菜等，因不同種類的蔬菜有不同的耐放度，可以按不同日子進食。

陳倩揚靠低醣飲食法減肥成功。（受訪者提供相片）

選多元化蔬菜可按日子進食

一星期內每天都能轉換不同菜式，菜葉類如生菜、油麥菜、菜芯、芥蘭、白菜仔、西生菜、菠菜、小棠菜等，頭2日就要食用；之後第3、4日進食相對可放久一點的豆類、椰菜及娃娃菜，或可用作白菜鍋的大白菜。到一星期末，可以炒節瓜、翠玉瓜等瓜類。

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想蔬菜較耐放，存放方面也需注意，例如椰菜要抹乾淨、放入乾爽的蔬果格才不會易爛。至於瓜類如節瓜、翠玉瓜、青瓜、佛手瓜都可以保存一個多星期，如果摸上手開始變得腍身，就要盡快食用。而豆類如荷蘭豆、四季豆等也可以存放數天。

最新影片推介︰

若遇上新鮮蔬菜供應不足，媽媽們可以換急凍菜上陣。倩揚推介有益好味的急凍枝豆、急凍羽衣甘藍及IKEA急凍椰菜仔，「有時間還要買些雞蛋、奶和肉類，一打開雪櫃就有餸煮。」

倩揚又愛買大蔥和牛蒡，前者不能放太久，否則會變黃變乾，可以先將大蔥抹乾、切段，放入蔬果格保存。而後者冷藏約可保存數天，如果較長時間未能食用，可以先製作醬漬牛蒡，可以保存多一星期左右，用來伴飯或做前菜都很好吃。

食譜一 椰菜仔炒豬腩片

賣點：

1. 用急凍椰菜仔，買不到新鮮菜都有菜食。而椰菜仔屬十字花科蔬菜，同屬羽衣甘藍和西蘭花，它有豐富抗氧化物、維他命，高纖和蛋白質，除了健康更是瘦身好物。

2. 用無添加調味豬腩片取代煙肉，相對健康，因為煙肉是加工食品或含致癌物，不建議多吃，但如果喜歡那份香口的油脂，可選用豬腩肉切細片，煎香，可以迫油份出來，同樣好味又不怕鈉攝取超標。注意，豬腩片油脂也不少，減肥中的人士需注重食用份量。

食譜二 味噌牛蒡雞肉鍋

賣點︰

新手不敗系列，做法非常簡單！材料有大蔥、白蘿蔔、紅蘿蔔、牛蒡、雞脾肉和蒟蒻，毋須新鮮葉菜，倩揚大力推介道︰「牛蒡大家平時少食，這個鍋物方便易整，大人小朋友都啱食，濃濃的湯還可做烏冬或蕎麥麵的湯底。」

【以上資料和圖片由陳倩揚授權刊登】

更多食譜分享，可參考陳倩揚開設的減肥群組「你得我得行動組」。

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記者︰林綺玲

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