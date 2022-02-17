【醫護染疫】醫管局今再增151名員工中招　涉39醫院或診所【附名單】

▲ 醫管局今再增151名員工中招，涉39醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（17日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有39名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

東區尤德夫人那打素醫院2名護士、一名文職人員及5名支援人員

律敦治醫院3名護士及一名支援人員

東華東院一名支援人員

舂磡角慈氏護養院一名支援人員

瑪麗醫院一名實習醫生、一名護士、2名文職人員及4名支援人員

伊利沙伯醫院一名醫生、一名護士、3名文職人員及3名支援人員

廣華醫院2名護士及一名文職人員

香港兒童醫院一名護士、一名文職人員及2名支援人員

香港佛教醫院2名支援人員

九龍醫院一名支援人員

聖母醫院一名文職人員及一名支援人員

東華三院黃大仙醫院2名護士及2名支援人員

橫頭磡賽馬會普通科門診診所一名文職人員

東九龍普通科門診診所一名文職人員

油麻地賽馬會普通科門診診所一名護士及5名支援人員

基督教聯合醫院5名護士、一名足病診療師、一名言語治療師、2名文職人員及5名支援人員

將軍澳醫院一名醫生、一名放射技師及3名支援人員

靈實醫院一名職業治療師及一名文職人員

牛頭角賽馬會普通科門診診所一名支援人員

將軍澳賽馬會普通科門診診所一名支援人員

將軍澳(寶寧路)普通科門診診所一名配藥員

瑪嘉烈醫院兩名護士、一名醫務化驗師、一名文職人員及5名支援人員

明愛醫院一名醫生、4名護士、2名配藥員、一名放射技師、一名文職人員及3名支援人員

葵涌醫院一名支援人員

下葵涌普通科門診診所一名醫生

北大嶼山醫院一名醫生

北大嶼山醫院香港感染控制中心一名支援人員

威爾斯親王醫院一名醫生、6名護士、一名配藥員、一名放射技師、一名文職人員及6名支援人員

北區醫院一名醫生及兩名支援人員

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名護士及一名支援人員

沙田醫院一名支援人員

大埔醫院2名支援人員

沙田慈氏護養院一名支援人員

屯門醫院6名護士、一名藥劑師及6名支援人員

博愛醫院一名護士及三名文職人員

青山醫院一名護士及一名支援人員

屯門診所一名文職人員及一名支援人員

仁愛普通科門診診所一名護士

元朗賽馬會健康院一名支援人員

有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有39名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠