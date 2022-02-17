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【醫護染疫】醫管局今再增151名員工中招　涉39醫院或診所【附名單】

社會 20:03 2022/02/17

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醫管局今再增151名員工中招，涉39醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（17日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有39名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

  • 東區尤德夫人那打素醫院2名護士、一名文職人員及5名支援人員
  • 律敦治醫院3名護士及一名支援人員
  • 東華東院一名支援人員
  • 舂磡角慈氏護養院一名支援人員
  • 瑪麗醫院一名實習醫生、一名護士、2名文職人員及4名支援人員
  • 伊利沙伯醫院一名醫生、一名護士、3名文職人員及3名支援人員
  • 廣華醫院2名護士及一名文職人員
  • 香港兒童醫院一名護士、一名文職人員及2名支援人員
  • 香港佛教醫院2名支援人員
  • 九龍醫院一名支援人員
  • 聖母醫院一名文職人員及一名支援人員
  • 東華三院黃大仙醫院2名護士及2名支援人員
  • 橫頭磡賽馬會普通科門診診所一名文職人員
  • 東九龍普通科門診診所一名文職人員
  • 油麻地賽馬會普通科門診診所一名護士及5名支援人員
  • 基督教聯合醫院5名護士、一名足病診療師、一名言語治療師、2名文職人員及5名支援人員
  • 將軍澳醫院一名醫生、一名放射技師及3名支援人員
  • 靈實醫院一名職業治療師及一名文職人員
  • 牛頭角賽馬會普通科門診診所一名支援人員
  • 將軍澳賽馬會普通科門診診所一名支援人員
  • 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所一名配藥員
  • 瑪嘉烈醫院兩名護士、一名醫務化驗師、一名文職人員及5名支援人員
  • 明愛醫院一名醫生、4名護士、2名配藥員、一名放射技師、一名文職人員及3名支援人員
  • 葵涌醫院一名支援人員
  • 下葵涌普通科門診診所一名醫生
  • 北大嶼山醫院一名醫生
  • 北大嶼山醫院香港感染控制中心一名支援人員
  • 威爾斯親王醫院一名醫生、6名護士、一名配藥員、一名放射技師、一名文職人員及6名支援人員
  • 北區醫院一名醫生及兩名支援人員
  • 雅麗氏何妙齡那打素醫院一名護士及一名支援人員
  • 沙田醫院一名支援人員
  • 大埔醫院2名支援人員
  • 沙田慈氏護養院一名支援人員
  • 屯門醫院6名護士、一名藥劑師及6名支援人員
  • 博愛醫院一名護士及三名文職人員
  • 青山醫院一名護士及一名支援人員
  • 屯門診所一名文職人員及一名支援人員
  • 仁愛普通科門診診所一名護士
  • 元朗賽馬會健康院一名支援人員

有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有39名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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