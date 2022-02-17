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【醜怪】彭家麗勵志歌反映無助心情　徐偉賢盼港人捱過疫境

娛樂 15:00 2022/02/17

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彭家麗徐偉賢合作勵志歌。

彭家麗（Angela）新歌《醜怪》於月初發布，歌曲呈現疫情下社會各界對生活的無奈及寸步難行的境況。Angela 首次與監製徐偉賢（Peco）合作，二人均表示非常驚喜。

Angela 認為自己打破了以往對歌唱的觀念：「以往錄音時，我往往希望將音符唱到最完美，將我認為最靚嘅一面呈現俾大家，不過Peco反而想我將首歌唱出一種自強不撓嘅感覺，而呢種帶點沙石嘅聲線反而令到首歌更加具質感，所以都好多謝Peco 發掘到我另一面嘅聲音。」

而Peco則認為這些Angela 覺得「醜怪」的沙石是很難得和珍貴，是大家平常很少機會聽到的Angela，能令到整首歌的感情和質感更上一層樓。

《醜怪》一曲亦出自Peco 手筆，創作靈感來自去年香港第四波疫情時，工作及收入大受影響，音樂人及社會各界受影響人士的迷失及無助感：「當時所有工作幾乎停哂除咗坐低寫歌都唔知可以做乜，我就將當時嘅心情完全呈現喺呢首歌入面。」

而二人萬萬沒想到推出這首新歌時，香港正值第五波疫情，而社會受的影響比上一波更甚，不過則認為歌曲「出世」得合時，因為在這種艱難時刻，香港人更加需要這種心靈雞湯，希望《醜怪》一曲能讓香港人放下重擔，並找到希望和曙光。

最新影片：林淑敏許家傑訪問

 

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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