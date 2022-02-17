【防疫基金】政府向教育界推出新一輪支援　包括向校巴司機、興趣班營辦者發放10,000元津貼

▲ 政府向教育界推出新一輪支援，包括向校巴司機、興趣班營辦者發放10,000元津貼。（資料圖片）

教育局今日（17日）通知學校及相關機構有關第六輪「防疫抗疫基金」下與教育範疇相關的紓困津貼及資助的詳情，涉及總開支約6億6,700萬元，包括向每所幼稚園及私立日校，會獲發放60,000元至160,000元不等的一筆過津貼，向校巴司機、學校私家小巴司機及保姆；在中小學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者發放10,000元津貼。



新一輪支援的津貼項目如下：

每所幼稚園及私立日校，會獲發放60,000元至160,000元不等的一筆過津貼，預計約1,000所幼稚園和約180所私立日校受惠，涉及額外開支約1億3,500萬元。詳情如下：

參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得60,000元至160,000元的津貼；

非參加幼稚園教育計劃的學校，每所可獲80,000元津貼；及

私立日校（包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的註冊私立中小學日校）每校可獲80,000元津貼。

至於提供非正規課程的私立學校和「指定夜間成人教育課程資助計劃」下的指定中心，如在通函發出當日已根據《教育條例》註冊並仍然營運，每所將獲提供一筆過40,000元的紓困津貼，預計惠及約2,700所提供非正規課程的私立學校及指定中心，涉及額外開支約1億800萬元。

此外，「防疫抗疫基金」亦會向以下服務供應商或服務提供者提供一筆過紓困資助，因其業務及收入在實施面授課堂及校內活動限制而受到影響，涉及額外開支約4億2,380萬元。

小學、中學日校及專上院校的餐飲供應點（即小賣部、食堂及餐廳）營辦商：每一供應點可獲80,000元；

小學及中學日校的飯盒供應商：按每所服務學校可獲10,000元；

校巴司機、學校私家小巴司機及保姆：每名司機可獲10,000元，每輛校巴的保姆可獲10,000元（如一輛校巴多於一名保姆則以服務時間的比例共享上述10,000元津貼）；及

在中小學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者：每人可獲10,000元。

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責任編輯：李榮忠