【公院爆煲】多名家長抱幼童急症室外等候　明愛醫院澄清沒有徵集物資

▲ 多間醫院住院病床爆滿，家長只能與子女露天等待急症服務。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，今（17日）新增6,116宗確診，並有約6,300宗初步陽性個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，公立醫院隔離病床已飽和，不但需露天設置病床暫放確診者，更已削減逾半非緊急服務，包括預約檢查及覆診等，昨再宣告暫停陪產服務。

根據今日公立醫院急症室服務及住院病床住用率，多間醫院內科住院病床住用率近100%，甚至有醫院內科住院病床住用率逾100%，情況最嚴重為威爾斯親王醫院住用率達108%。

今日各區氣溫介乎14至16度，天文台預計未來數日有一道冷鋒橫過廣東沿岸，寒冷天氣持續到下周中期，而且還有幾陣雨。惟仍有大量市民在各區公立醫院等待，不少市民冒住寒冷天氣在醫院露天帳篷等待，當中有家長帶同子女在等侯急症，在明愛醫院醫護人員為露天等候的病人蓋上保暖氈，有家長用大褸蓋着子女為他保暖，有市民在保暖墊外再加上毛氈取暖。

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明愛醫院發言人今日就社交媒體流傳籌集禦寒物資的訊息澄清，指明愛醫院並沒有作出任何徵集物資的呼籲，亦已備有足夠的禦寒被服提供給病人保暖。

明愛醫院衷心感謝各界熱心人士對在急症室等侯病人的關注，院方醫護人員正竭盡所能照顧有需要的病人。

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記者：李榮忠