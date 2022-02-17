【第五波疫情】社署3個辦事處疑現染疫個案　須暫時關閉直至另行通告【附地址】

▲ 社署3個辦事處疑現染疫個案，須暫時關閉直至另行通告（資料圖片）

本港第五波疫情滲透各行各業，社會福利署今日（17日）宣布，由於有辦事處分別出現初步確診及懷疑感染個案，三個辦事處包括南大埔綜合家庭服務中心（大埔墟鄉事會街二號大埔社區中心四樓）、社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃）（上水龍琛路39號上水廣場21樓2110-2111室）及油麻地綜合家庭服務中心（油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心二樓）須暫時關閉，直至另行通告。

署方指，該宗在南大埔綜合家庭服務中心的初步確診個案涉及一名社會工作助理，最近一次上班日期為2月15日。她工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。另2辦事處涉懷疑感染個案。



相關辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作，所有職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。市民如有查詢，可於辦公時間致電以下服務單位：

南大埔綜合家庭服務中心（電話：2657 8832）；

社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃）（電話：3105 3266）；及

油麻地綜合家庭服務中心（電話：2388 2527）

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責任編輯：鄧凱文