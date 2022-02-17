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【強制檢測】27幢大廈納入強檢　涉薄扶林寶翠園、半山美麗閣 【附指定檢測日子】

社會 21:32 2022/02/17

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

薄扶林寶翠園納入強檢公告。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（17日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有27個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。

最新強檢名單如下，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此

以下地點為初步陽性檢測個案或確診個案患者曾到訪：

  • 黃大仙樂富邨宏樂樓
  • 黃大仙翠竹花園 10 座
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍 6 座
  • 九龍灣德福花園 T1 座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
  • 牛頭角樂華南邨喜華樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉意樓
  • 半山區衛城道10號美麗閣
  • 薄扶林寶翠園 2 座
  • 柴灣康翠臺 5 座
  • 銅鑼灣勵德邨邨榮樓
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 元朗元朗東堤街13號艷虹樓
  • 天水圍天耀邨耀康樓
  • 天水圍天恒邨恒智樓
  • 天水圍俊宏軒 3 座
  • 天水圍天瑞邨瑞業樓
  • 天水圍天頌苑頌流閣
  • 元朗朗庭園 5 座
  • 元朗朗屏邨錦屏樓
  • 元朗泰豐街 2-14 號文裕大廈
  • 屯門欣田邨綠田樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 將軍澳明德邨明道樓
  • 將軍澳健明邨明宙樓
  • 沙田廣源邨廣柏樓
  • 東涌逸東邨至逸樓

政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

最新熱門影片:【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩

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