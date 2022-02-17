【強制檢測】27幢大廈納入強檢 涉薄扶林寶翠園、半山美麗閣 【附指定檢測日子】
社會 21:32 2022/02/17
本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（17日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有27個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。
最新強檢名單如下，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此：
以下地點為初步陽性檢測個案或確診個案患者曾到訪：
- 黃大仙樂富邨宏樂樓
- 黃大仙翠竹花園 10 座
- 觀塘順利紀律部隊宿舍 6 座
- 九龍灣德福花園 T1 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
- 牛頭角樂華南邨喜華樓
- 油塘鯉魚門邨鯉意樓
- 半山區衛城道10號美麗閣
- 薄扶林寶翠園 2 座
- 柴灣康翠臺 5 座
- 銅鑼灣勵德邨邨榮樓
- 大埔太和邨喜和樓
- 元朗元朗東堤街13號艷虹樓
- 天水圍天耀邨耀康樓
- 天水圍天恒邨恒智樓
- 天水圍俊宏軒 3 座
- 天水圍天瑞邨瑞業樓
- 天水圍天頌苑頌流閣
- 元朗朗庭園 5 座
- 元朗朗屏邨錦屏樓
- 元朗泰豐街 2-14 號文裕大廈
- 屯門欣田邨綠田樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 將軍澳明德邨明道樓
- 將軍澳健明邨明宙樓
- 沙田廣源邨廣柏樓
- 東涌逸東邨至逸樓
政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
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責任編輯：郭詩詩