【公院爆煲】不少私家醫護申請到公院協助　醫學會：多人手但無床位病人照舊塞在門口走廊

▲ 明愛醫院急症室病床爆滿情況，患者需在戶外接受治療。(曾耀輝攝)

本港第5波疫情令公營醫療爆煲，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，有安老院舍將長者交到公立醫院後，拒收回長者回院舍，表示希望院舍要以大局為重，與醫管局合作，局方又修改了社區隔離設施離開準則，及呼籲私營同業可加入公營團隊；醫學會透露，不少私家醫護已申請加入，但認為現時公立醫院最大困難並非人手不足，而是需要解決床位飽和問題，促港府盡快興建方艙醫院等可收留正等候治療的患者。

醫學會副會長鄭志文表示，現時公立醫院床位已嚴重飽和，「當局當然會希望輕症患者可以留係自己地方先自我隔離」，惟年長人士較易中招，且若確診病情有機會轉變好快，故老人院舍未必願意院舍中有確診患者，擔心會在院舍出現爆發，「但醫院又真係無位，所以真係好兩難」。

他指，據他了解，有不少私家醫護有心到公院協助，「都有不少人申請了」。不過，他坦言，私營醫療的服務需求同樣不少，「私家病人其實一樣多」，即使未有到公營機構協助服務，亦同樣有疏導患者的作用，故認為已退休的醫護人員若可加入公營團隊能起到較好作用。

他續指，由於私營同業未必熟習公營醫療情況，故大部分私營同業都會被分派到北大嶼山醫院及竹篙灣隔離設施幫手，「重症患者一定都係由返熟悉架步的團隊治理」。

他又認為，許多人誤解現時當局醫護人手不足造成大影響：

其實最大問題是床位不足，就算將醫護人手一車車送去公院，最多有助紓援工作量及輪班問題，可能員工會舒服一點，但床位都繼續無，病人都照舊會塞在門口、走廊。

提到近日多急症室需放置病人到戶外，他直言「其實真的不應該發生病人在露天地方接收治療的情況，完全是一個不合適的環境」。他認為，港府有需要盡快興建方艙醫院，照顧現時正等候治療的輕症患者：

日日把口不停講確診人數會倍增，好快過萬宗，但又不快快手尋找多點設施收留這些患者，無助解決問題。

醫學會會長蔡堅亦指，據他了解現時有不少醫護申請到公立醫院協助，惟有醫生曾反映可能要等一段時間辦理申請程序等，「想去做要滿腔熱誠」。

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記者：洪芷晴