【第五波疫情】患者求助熱綫焦慮徬徨　醫護耐心安撫　今再增10條熱綫

▲ 醫管局總護理行政經理潘恩榮（中）指支援熱綫非常繁忙，形容情況是「一放低個電話，就會即刻響」。（李榮忠攝）

本港第5波疫情令公立醫療不勝負荷，連日均有數以千計染疫者未能即時送院，醫管局本月15日起正式啟用支援熱綫，過去兩天普遍患者來電均感到焦慮、徬徨無助，接綫人員會用較長時間去了解情況，再給予建議及安撫情緒，平均每個案用15至20分鐘。醫管局表示一開始設立了10條熱綫，平均每日接到200至300個來電查詢，今日（17日）起會再增設10條熱綫，一共20條綫，未來會按需求增加人手。

支援熱綫接聽人員主要是護士、專職醫療人員等醫護人員，言語治療師Emily是支援熱綫的其中一員。她表示，過去兩天普遍患者來電態度焦慮，予人感覺徬徨無助。她指，接綫人員會用較長的時間去了解市民的情況，再給予建議，以及安撫他們的情緒，平均每個案用15至20分鐘，接聽人員一天平均接聽近20至30個來電。

▲ 言語治療師Emily。（李榮忠攝）

日接逾200宗 增至20熱綫

醫管局總護理行政經理潘恩榮表示，熱綫在開設初期較為繁忙，開設當日只有6條熱綫，即日下午已再增加4條熱綫，惟熱綫仍然是「響個不停」，他形容情況是「一放低個電話，就會即刻響」，平均每日接到200至300個來電查詢。因應情況醫管局今日會再增設10條熱綫，合共20條綫，潘指現時大概會有40多名醫護分兩更，輪流接聽市民查詢。

潘恩榮指，來電主要是查詢有關在家隔離要注意的事項，包括感染控制、與確診家人同處時的注意事項，亦有較多問題與兒童有關，而若來電者有症狀會記錄跟進，並會有「護訊鈴」 服務人員主動接觸需要跟進的個案。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠