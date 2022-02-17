【第五波疫情】政府：將會有逾2萬社區隔離房間　月底將有23間疫苗接種中心

▲ 本港疫情嚴重。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港公立醫院爆煲，許多病人只能在社區等待。政府今晚（17日）發稿，指至今已有21家酒店願意參與成為社區隔離酒店，合共提供11,000多個房間，而政府正與有關酒店商討，預計會有逾2萬房間成為社區隔離措施。

另外社區疫苗接種中心不斷增加，月底將增至23間，每日接種量將提升逾8.5萬劑。

政府指，現時已有21間酒店願意成為社區隔離酒店，提供1.1萬房間，政府會審視酒店條件，確認合適後會儘快簽署合同。另外，計及即將啟用的約4 400個房間，以及另外約5 500個政府正與有關酒店進行商討的房間，估計合共有超過20 000個房間有機會成為社區隔離措施。首間用作社區隔離酒店用途的香港荃灣帝盛酒店會在明天開始運作，保安局成立的抗疫特遣隊已準備就緒，負責管理有關設施，並協助安排確診者有序入住，進行隔離。

立法會正就行政長官《2021年施政報告》進行致謝議案辯論，行政長官林鄭月娥在今日完成「走出疫境」環節，行政長官林鄭月娥對於立法會議員支持政府抗擊第五波疫情表示感謝，並會繼續帶領香港特別行政區政府與社會各界攜手並肩合作，戰勝疫情，讓香港市民盡快回復正常生活。

林鄭月娥說，新一屆立法會議員積極務實，自第五波疫情爆發以來，分別向她和各政策局和部門提出建議，在昨日至今日的第一節辯論中亦進一步提出具建設性的意見，包括如何用好中央的全力支持，充分體現完善香港特區選舉制度下，行政立法機關理性互動，貫徹良政善治。

另外，她還感謝國家對香港的支持，指特區政府正與相關中央部委及廣東省政府緊密對接，包括今日率先迎來多位內地流行病學專家，以及兩部流動檢測車和多名檢測技術人員，為香港提供幫助。最後她還感謝香港各界，與政府一起抗疫。

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記者：袁澍