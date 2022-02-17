【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察

▲ 馬鞍山體育館「火眼實驗室」。(陳靜儀攝)

為應對本港越趨嚴峻的第五波疫情，行政長官林鄭月娥早前公布，由食物及衞生局局長陳肇始負責流行病學專家工作小組，聯同衞生署和醫管局及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作。中央派出的專家組成員今日（17日）抵港進行5天考察，將與本港衞生及相關官員交流防疫抗疫工作的經驗，以及協助香港更有效及精準地進行流行病學調查和分析，指導相關工作。

陳肇始表示，特區政府感謝內地作為香港特區最堅強的後盾，在短時間內安排專家到訪香港，就香港特區的防控工作分享經驗並作出指導。特區政府定當按照國家主席習近平的重要指示，切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。



內地專家訪港期間將會與陳肇始、衞生署署長林文健及醫管局行政總裁高拔陞會面，以及到訪衞生署衞生防護中心和個案追蹤辦公室等，以了解本港在流行病學調查、個案追蹤、環境調查、「居安抗疫」計劃和污水監測等方面的工作。

此外，內地亦派出多名檢測技術人員，連同兩架流動檢測車，稍後會到馬鞍山體育館「火眼實驗室」視察並進行技術交流，以協助香港提升檢測能力。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩