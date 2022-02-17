【第五波疫情】社署8項措施支援院舍　包括提供津貼、防護裝備等

▲ 社署8項措施支援院舍，包括提供津貼、防護裝備等。（資料圖片）

社會福利署發言人今日（17日）表示，本港近日疫情非常嚴峻，社署理解安老院及殘疾人士院舍目前面對的困難，並推出多項支援措施，以協助院舍應對疫情，包括向院舍員工防疫抗疫特別津貼、為個別原址檢疫／隔離的院舍提供個人防護裝備。

社署會為安老院及殘疾人士院舍提供以下支援：

抗原快速測試劑

社署已於2月15日向全港所有安老院及殘疾人士院舍派發「2019冠狀病毒病抗原快速測試劑」，院舍員工須在每天上班前進行病毒抗原快速測試，確定測試結果為陰性方可到院舍值勤。

院舍員工防疫抗疫特別津貼

為肯定安老院及殘疾人士院舍員工在抗疫的關鍵時期，不辭勞苦照顧院舍的長者及殘疾人士並執行額外的防疫措施，政府將為全港安老院及殘疾人士院舍的合資格員工提供院舍員工防疫抗疫特別津貼。社署會經由院舍的經營者／營辦人向合資格員工發放每人每月2,000元的特別津貼，為期五個月（即今年2月至6月）。

院舍特別津貼（第六輪）

為了協助院舍加強感染控制措施，社署向所有安老院及殘疾人士院舍發放特別津貼（第六輪），以購買個人防護裝備及消毒用品（每間40個床位或以上的院舍獲20,000元；每間39個床位或以下的院舍獲12,000元）。

人手支援特別津貼

社署自2020年起為安老院及殘疾人士院舍提供「人手支援特別津貼」，以支援院舍因應其員工因確診新冠肺炎而需接受治療；或被界定為密切接觸者而須接受強制檢疫及未能返回工作崗位所導致的缺勤，而需安排人手（包括聘用臨時員工／替假人員或內部調配人手加班工作等）的開支。

派發口罩

社署自2020年起向所有安老院及殘疾人士院舍派發口罩，供院舍員工使用。社署會繼續向院舍員工提供口罩。

原址檢疫／隔離的院舍亦會獲以下3項支援：



原址檢疫／隔離院舍員工額外津貼

為支援院舍繼續照顧需在原址檢疫／隔離的院友，社署會為有關院舍提供「院舍員工額外津貼」，以協助院舍維持運作：每名負責照顧原址檢疫／隔離院友的員工將獲得每天500元的額外津貼，以肯定他們的付出。

原址檢疫／隔離院舍額外特別津貼

為了協助院舍增設所需用品以加強照顧接受原址檢疫／隔離的院友，社署會向進行原址檢疫／隔離的院舍發放額外特別津貼，以購買個人防護裝備及消毒用品（每間40個床位或以上的院舍獲額外20,000元；每間39個床位或以下的院舍獲額外12,000元）。

個人防護裝備

社署亦會按需要為個別原址檢疫／隔離的院舍提供個人防護裝備（例如：外科口罩、保護衣、眼罩、保護鞋套、手套等）。

按現行機制，當院舍有院友或員工出現懷疑／初步確診／確診新冠肺炎的情況，政府會盡量將有關院友送往檢疫中心／醫院。因應檢疫中心／醫院最近已接收大量人士而未能接收這類住客，院舍經營者／營辦人應讓他們留在院舍中等候安排和醫療指示。與此同時，當院友被評估為適合離開醫院／檢疫中心時，院舍必須配合安排，並為這些院友繼續提供照顧服務。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠