【污水監測】深水埗、南區及荃灣多幢大廈污水檢測呈陽性　包括荃威花園L座、華富邨等

▲ 荃威花園。（資料圖片）

政府今日（17日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。



為跟進在深水埗、南區及荃灣的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署明日（18日）起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：



• 蘇屋邨蘭花樓

• 荃威花園L座

• 美孚新邨

• 華富（一）邨及華富（二）邨



當局指，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。



另外，由於快速抗原測試只可作參考用途，不能代替現時被視為新冠肺炎診斷黃金標準的核酸測試，如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢。為審慎起見，他們應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並邀請親友以現有途徑協助取得和運送深喉唾液樣本收集包。如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩