【送暖應急】連日醫院急症室外病人抵冷候診　新世界向醫院送100部暖爐應急

▲ 新世界向醫院送100部暖爐應急。

新冠疫情嚴峻，每日確診數字屢創新高下，公立醫院已不勝負荷，連日來多間公立醫院均要在室外架設帳篷，病人要露天臥床候診，醫管局形容公營醫療正面臨好大危機，更擔憂未來幾日氣溫下降，病人情況會惡化。新世界集團晚上向明愛醫院急症室外病人，送贈多部暖爐，讓在戶外病人取暖。消息指，新世界集團預計向多間有需要醫院，送贈約100部暖爐。

新世界發言人表示，晚上從旗下酒店，緊急調動約100部暖爐，首批10多部暖爐，已分別送至深水埗明愛醫院及瑪麗醫院。

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第五波疫情兼寒流襲港 新世界急捐100暖爐予公立醫院

發言人表示，鑑於本港第五波疫情越趨嚴重，確診人數每日都大幅增加，令全港公立醫院不勝負荷，甚至醫院要在露天位置架設帳篷予病人候診。而寒流將至，氣溫開始逐步下降，令人關注各間公立醫院的情況，有見及此，新世界發展從旗下酒店，緊急調動約100部暖爐予有需要的公立醫院。

首批10多部已於17日晚上，送至情況最嚴重的深水埗明愛醫院，以及瑪麗醫院，放置於醫院露天位置的帳篷附近，讓病人們可取暖。當中明愛醫院接收暖爐後，已即時啟用，讓病人不至要抵受寒風，可在較溫暖的環境等候治療。

發言人指新世界將繼續向各間有需要的醫院，送出暖爐，希望能在第五波疫情及寒流下，為病人們送暖，亦為醫護人員解難分憂。

第五波疫情來勢洶洶，新世界集團已於上周宣佈捐出20萬包快速抗原檢測包予基層，亦已宣佈向政府提出，借出旗下香港九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施，為有需要的市民提供最適切支援及關懷，與政府及市民共同抗疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強