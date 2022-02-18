【新冠肺炎】港島及九龍人事登記辦事處職員初步確診　上午暫停服務消毒【不斷更新】

▲ 新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（18日）再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（18日）再有職員確診或初步確診。

【11:07】

入境處今日表示，港島人事登記辦事處及九龍人事登記辦事處因分別有1名及2名負責提供身份證登記服務的助理文書主任初步確診，有關辦事處今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午1時恢復提供緊急補領身份證服務。

【10:22】

食環署一名衞生督察及一名工人初步確診。2人於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座4樓工作，最後上班日期分別為2月13及14日，他們工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署知悉事件後，已即時按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並已安排相關職員接受病毒檢測。

另外，食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓的食物進／出口小組香港及九龍辦事處已於今日恢復運作。

【08:42】

食環署發言人今日表示，該署一名文書主任新冠快速測試結果初步呈陽性。該名員工於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署位於該址的食物進／出口小組的辦事處將於今日關閉。

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責任編輯：TOPick港聞組