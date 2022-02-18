  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (週五) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】港島及九龍人事登記辦事處職員初步確診　上午暫停服務消毒【不斷更新】

社會 11:10 2022/02/18

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（18日）再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（18日）再有職員確診或初步確診。

【11:07】

入境處今日表示，港島人事登記辦事處及九龍人事登記辦事處因分別有1名及2名負責提供身份證登記服務的助理文書主任初步確診，有關辦事處今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午1時恢復提供緊急補領身份證服務。

【10:22】

食環署一名衞生督察及一名工人初步確診。2人於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座4樓工作，最後上班日期分別為2月13及14日，他們工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署知悉事件後，已即時按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並已安排相關職員接受病毒檢測。

另外，食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓的食物進／出口小組香港及九龍辦事處已於今日恢復運作。

【08:42】

食環署發言人今日表示，該署一名文書主任新冠快速測試結果初步呈陽性。該名員工於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署位於該址的食物進／出口小組的辦事處將於今日關閉。

最新熱門影片：【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉 大廚公開拉絲芝士秘訣

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【第五波疫情】患者求助熱綫焦慮徬徨　醫護耐心安撫　今再增10條熱綫
今日 07:00
【第五波疫情】患者求助熱綫焦慮徬徨　醫護耐心安撫　今再增10條熱綫
【第五波疫情】政府：將會有逾2萬社區隔離房間　月底將有23間疫苗接種中心
23:05 2022/02/17
【第五波疫情】政府：將會有逾2萬社區隔離房間　月底將有23間疫苗接種中心
【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
23:09 2022/02/17
【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
【第五波疫情】社署8項措施支援院舍　包括提供津貼、防護裝備等
23:15 2022/02/17
【第五波疫情】社署8項措施支援院舍　包括提供津貼、防護裝備等
【送暖應急】連日醫院急症室外病人抵冷候診　新世界向醫院送100部暖爐應急
今日 00:32
【送暖應急】連日醫院急症室外病人抵冷候診　新世界向醫院送100部暖爐應急

你可能感興趣

【第五波疫情】患者求助熱綫焦慮徬徨　醫護耐心安撫　今再增10條熱綫
今日 07:00
【第五波疫情】患者求助熱綫焦慮徬徨　醫護耐心安撫　今再增10條熱綫
【第五波疫情】政府：將會有逾2萬社區隔離房間　月底將有23間疫苗接種中心
23:05 2022/02/17
【第五波疫情】政府：將會有逾2萬社區隔離房間　月底將有23間疫苗接種中心
【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
23:09 2022/02/17
【第五波疫情】4位內地流行病學專家抵港作5天考察　內地檢測人員將到火眼實驗室視察
疫情 口罩 防疫措施 強制檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
17:42 2022/02/17
【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
【防疫藥物】疫下市民瘋搶2大袋傷風感冒藥　藥劑師拆解止痛藥成分+建議買3類藥
11:47 2022/02/17
【防疫藥物】疫下市民瘋搶2大袋傷風感冒藥　藥劑師拆解止痛藥成分+建議買3類藥
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足
18:03 2022/02/17
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足