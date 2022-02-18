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【新冠肺炎】中大醫院今起提供核酸檢測　最快可於4小時內取得結果【附預約網址】

社會 09:31 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

中大醫院今日（18日）宣布，即日起為公眾提供核酸檢測服務。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，中大醫院今日（18日）宣布，即日起為公眾提供核酸檢測服務。

發言人表示，中大醫院的2019新型冠狀病毒檢測中心會開放予公眾人士預約接受鼻腔和咽喉合併拭子核酸檢測 。預約即看：【下一頁

一般測試收費為800元，測試結果會於中大醫院完成採樣後24小時內發出。特快測試收費為1,100元，測試結果會於中大醫院完成採樣後4小時內發出。

中大醫院指，未能為以下人士提供服務：

  • 在過去28天內曾與2019冠狀病毒病確診個案緊密接觸並正接受強制檢疫之人士；
  • 於過去14天曾離港外遊及正接受強制檢疫之人士；
  • 曾到訪被衞生防護中心列為高風險地區（組別A）及獲豁免強制檢疫之人士。

而中大醫院社區疫苗接種中心會繼續開放，提供12至16個接種間，每日可供約2,700人次接種疫苗。自去年3月開始運作以來，已為超過525,000人次的市民提供接種服務。

至於普通科門診服務會繼續開放，並會為到診病人安排快速抗原測試，同時亦會為特定風險群組人士進行快速抗原測試及鼻腔和咽喉合併拭子核酸檢測。中大醫院同時亦設立樣本收集及檢測中心，為有需要的員工及病人收集深喉唾液樣本及採集鼻腔和咽喉合併拭子核酸檢測樣本。

最新熱門影片：【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉 大廚公開拉絲芝士秘訣

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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