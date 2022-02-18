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【搶劫案】5男紅磡購虛擬貨幣被劫300萬　警方拘9非華裔男涉行劫

社會 09:42 2022/02/18

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55歲及32歲被劫男子受傷，清醒送伊利沙伯醫院治理。（資料圖片）

紅磡發生搶劫案。警方2月15日接報，指5名男子於紅磡國際都會大廈計劃購買虛擬貨幣時，懷疑被數名男子以木棍及刀指嚇，並劫去其中一名55歲男子一個裝有約300萬港元的背包，數名男子其後逃去。2名被劫者糾纏期間受傷。

警方接報到場，經初步調查，案件列行劫，案件交由西九龍總區重案組跟進。其中55歲及32歲被劫男子受傷，清醒送伊利沙伯醫院治理。

人員經過深入調查及情報分析後，昨日（17日）晚上約11時於葵涌永業街14至20號一單位採取拘捕行動。9名非華裔男子被捕，年齡介乎18歲至25歲，涉嫌行劫。行動其間，其中一名疑犯懷疑曾爬出大廈外牆企圖逃去，最終於上址一平台被人員拘捕。

 

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記者：黃穎津

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