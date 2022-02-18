【分手內幕】周子揚公開與陳楨怡分手原因　祝福「一腳踏七船」Celina：希望你越來越好

2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）被爆除了與已公開的男友交往外，同時搭上西貢地主之子兼前歌手周子揚，與對方發展地下情達一年半。

而周子揚接連向傳媒稱與Celina為真愛、女方不公開關係，不過再有「爆料人」公開約會合照、短訊截圖，其後更指Celina為煙民，再於剛過去的情人節大揭女方於TVB「收兵」！

日前，Celina於社交平台發帖稱自己曾放下「病態的關係」，兼指要為做錯的事承擔後果、向所影響的同事道歉。周子揚於昨日（2月17日）就於社交平台發文公開與Celina分手的原因兼祝福Celina！

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周子揚公開二人分手原因

自上月傳出二人的情侶關係後，周子揚也曾回應傳媒的查詢，而是次的回應則是他首次就事件於Instagram內發帖回應。

他於帖文中指二人在2020年7月份相戀、2022年結束感情，他稱二人在三角關係的複雜情況下相戀，更公開二人分手的原因：「在2022年，當我們分手的時候，我仍然發現了她有另一個新的他。」

周子揚形容自己與Celina對感情的不同：「我對你忠情又痴情，你卻多情又忘情。這是我們不公平的感情種下的禍根。」

他再「爆料」稱Celina欺騙自己、家人、公司：「對我們的感情，我感到非常遺憾，我們相戀甜蜜，但最終不能開花結果。雖然我已出盡全力，我確實已經盡力了。說真的，我還是比較喜歡你入行前的你，當時的你是最好。入行後的你，也是我的錯誤選擇。」

而Celina早前回應傳媒時曾不承認周子揚為其正印男友，兼稱自己現時爲單身。

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送上最後祝福

其後，周子揚稱自己是敢愛敢恨、非常真性情的人、抱打不平、對錯分明，黑白是非分得很清楚、說話直接、追求真理，「我不會不承認你，發生過的事情，就一定要勇敢去面對。」

他向Celina送上最後祝福：「希望接下來的日子，你要堅強地走下去，我們不要再互相傷害，畢竟我們曾經也相愛。我們也曾經有過一段美好的回憶，永遠在心中，我們的美好片段每次回想起來還是非常美好的，不會忘記。」

另外，他指自己不會再回應任何媒體報道：「因為希望事情可以盡快平息過去，真心希望你越來越好，感恩曾經有你陪伴著我，祝福。」

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Celina參加港姐入行

參選《2020年香港小姐競選》奪得亞軍而入行的Celina，家境不俗、擁有43吋長腿，她參選香港小姐時已與TVB小花戴祖儀的男友Andy交往。當Celina參選港姐期間，曾傳媒收到讀者爆料，指Celina選港姐前喜歡夜遊，常放學後便去夜店耍樂。

Celina曾主持兒童節目《Think Big天地》、亮相大騷與綜藝節目，也有傳她「眼紅」同屆的冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍可加入劇組拍劇。Celina現時則身在內地橫店拍攝古裝網劇《無相之城》。