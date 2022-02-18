【天氣預測】冷鋒明早抵港急冷兼有雨　市區氣溫一日跌5度晚上僅11度【附未來9天天氣預測】

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本港近日再次轉冷，天文台今日(18日)表示一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，料一道冷鋒將於明早抵達，本港將顯著轉冷。

天文台至今早9時半錄得15.4度，料今日將有有一兩陣微雨；氣溫徘徊在16度左右。吹清勁至強風程度東風。

根據天文台預測，明日早上9時市區將跌至14度，而新界多區進一步跌至12、13度，大埔更低見11度；至明日晚上市區普遍僅11度，新界再低兩、三度，流浮山、石崗、大埔更跌破10度，僅錄得9度低溫。

▲ 本港明日(19日)早上顯著轉冷，新界普遍錄12、13度，大埔再低一度。（擷自天文台網頁）

▲ 至明日晚上８時市區氣溫再跌至11度。（擷自天文台網頁）

天文台預測，與其相關的強烈冬季季候風會在周末至下周中期帶來持續寒冷的天氣；同時高空擾動會於明日至下周初帶來不穩定天氣，未來三天密雲有雨，雨勢有時較大。隨著高空擾動遠離，下周後期該區天色好轉。

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記者：陳正怡