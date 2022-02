【NFT】FWENCLUB聯乘花井祐介合作　周杰倫林俊傑入手晒頭像

▲ 周杰倫「傳奇版」頭像NFT。

藝術及創意品牌AllRightsReserved(ARR)旗下新設的數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB,近日聯乘日本著名藝術家花井祐介(Yusuke Hanai)帶來其首個NFT系列《People In The Place They Love》,首階段1,000枚NFT以盲盒方式發售,本周一(14日)以鑄造價1 ETH(約港元$24,440)火速全數售罄。前晚(16日)9時正式「開箱」,作品視覺圖終於揭曉。

▲ 林俊傑頭像。

不少藝術家及名人均有入手是次NFT系列,包括周杰倫、林俊傑、KAWS、前澤友作、太陽Taeyang、吳建豪、羅志祥、陳冠希、陳柏霖、Verbal、清永浩文 Hirofumi Kiyonaga、小木基史 Poggy、佐野玲於 Reo Sano、黒木啓司 Keiji Kuroki、Dr. Woo、Josh Luber、Bobby Hundreds、Kevin Ma、TK、Yuki Terase等。

花井祐介特別為部分友好繪畫「傳奇」版頭像,包括KAWS、曾登上太空的日本企業家前澤友作、周杰倫、林俊傑及AllRightsReserved與FWENCLUB創辦人SK Lam,寥寥數筆已將個人特色活現眼前,同時與藝術家的風格完美結合。

▲ SK Lam頭像。

前晚9時「揭曉日(Reveal Date)」,各名人及藝術界持有者都逼不及待立即曬出其獨一無二的NFT頭像到社交平台,這些特別版頭像將由被繪畫者本人永久收藏。是繼項目上月初公開以來,「花井旋風」又一次席捲整個社交網絡,NFT市場專家預測成交價有機會再創新高。

最新影片:林淑敏+許家傑訪問