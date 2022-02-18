【新冠肺炎】研究發現新冠病毒誘發血管炎症機制　未來或可以此診斷新冠重症患者

▲ 是次研究的首席研究員包括中大醫學院化學病理學系副教授呂愛蘭（左）及港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學教授及分部主任潘烈文（右）。（團隊提供）

中大醫學院及港大醫學院合作研究新冠病毒誘發併發症機制，有助找出治療方案。團隊發現，新冠病毒可以不用進入細胞內部，便可激活一種獨特的細胞受體 TLR4，從而誘發血管炎症。

學界普遍認為可以讓病毒進入細胞的受體是有害的，但是次研究發現，內皮細胞表面的ACE2受體同時存在保護內皮細胞的功能，避免人體感染新冠病毒後出現過度炎症。此外，團隊指出新冠病毒可以不用進入細胞內部，只需激活TLR4受體來誘發血管炎症。TLR4表達於髓系免疫細胞和內皮細胞表面的先天免疫受體，最為人所知的功能是識別源自細菌的脂多醣。研究結果顯示，內皮TLR4受體可以識別新冠病毒，而針對TLR4的抑製劑可阻截新冠病毒誘發血管炎症。

團隊進一步利用單細胞分析技術，從新冠輕症及重症患者的血液中收集及分析游離內皮細胞的基因組。結果發現患者血液中的游離內皮細胞能夠顯示出TLR4信號通路的激活基因。 港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學教授及分部主任潘烈文表示，研究開啟了一道研究大門，日後可進一步驗證是否能以此類基因作為生物標記，以診斷新冠重症患者，特別是那些有血栓塞風險的嚴重個案。

中大醫學院化學病理學系副教授呂愛蘭補充，人體幹細胞也可以應用於其他器官系統來模擬新冠病毒感染。如果我們從新冠患者身上收集「皮膚纖維母細胞」來培植誘導多能幹細胞，就可以因應患者的病情，提供個人化治療。

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記者：黃穎津