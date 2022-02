【本地遊】唯美插畫家「Saitemiss低級失誤」香港首展　期間限定產品朗豪坊+網上同步發售【內附連結】

▲ 台灣插畫家「Saitemiss低級失誤」以唯美畫風擊中少女心,今日開始在朗豪豪舉行個展。

潮流玩具平台kkplus再度與Neoncity Records聯乘,由即日至3月11日在kkplus朗豪坊店,為台灣插畫家「Saitemiss低級失誤」舉辦首個香港個人展覽《只有你能喚醒我 Only You Can Wake Me Up》,本著「世界都是低級的,既然無藥可救,不如來一場兩情相悅的華爾滋」的浪漫唯美風格,繪出一片粉紅幻夢,把觀眾拉進讓人匪夷所思,充滿粉色系的異次元;特設期間限定Popup Store,推出T-shirt與衞衣等藝術周邊,延續作品的戀愛悸動。同場更有大型立體黑膠唱盤打卡位, 讓你置身Future Funk音樂之中。

因應疫情關係,kkplus同時推出網上展覽,線上線下一同展示畫作,並可於網上商店購買展覽商品,遙距同步感受與現場一樣的浪漫脈搏。

▲ 《只有你能喚醒我 Only You Can Wake Me Up》展覽。

是次展覽將展出30幅作品,畫作蓋上低飽和度的粉紅、水藍與嫩綠色,筆下性別模糊的少年少女擁有俊美的臉蛋與亮晶晶的閃粉瞳孔,可憐楚楚的柔美目光難以不予同情與憐愛,穿上華麗而復古的時裝,粉飾珍珠、羽毛、寶石、淚水等少女元素,配上角色說不出讀白的神情和幾分小鹿亂撞的疑惑,採用多視角繪圖風格與富想像空間的作品名稱,建構起「Saitemiss低級失誤」情迷失序的宇宙,編織一個個曖昧不明的粉紅幻夢。

場內亦推出香港限定產品:長短袖T-shirt、衞衣、卡式帶、卡式帶播放器、滑板、地毯、蠟燭、玻璃杯套裝、透明Tote Bag、鑰匙扣圈、襟章、海報及貼紙套裝等,以低級失誤的設計注入服裝、飾物、音樂、家居小物等,把活在當下的勇氣與粉系的浪漫氣息融入在生活角落裡。

Saitemiss 低級失誤《只有你能喚醒我 Only You Can Wake Me Up》展覽

日期:2022年2月18日至3月11日

時間:中午十二時至晚上九時

地點:九龍旺角朗豪坊商場12樓Pop Up Store

編輯:葉翠華