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【本地遊】唯美插畫家「Saitemiss低級失誤」香港首展　期間限定產品朗豪坊+網上同步發售【內附連結】

休閒消費 10:26 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

台灣插畫家「Saitemiss低級失誤」以唯美畫風擊中少女心，今日開始在朗豪豪舉行個展。

潮流玩具平台kkplus再度與Neoncity Records聯乘，由即日至3月11日在kkplus朗豪坊店，為台灣插畫家「Saitemiss低級失誤」舉辦首個香港個人展覽《只有你能喚醒我 Only You Can Wake Me Up》，本著「世界都是低級的，既然無藥可救，不如來一場兩情相悅的華爾滋」的浪漫唯美風格，繪出一片粉紅幻夢，把觀眾拉進讓人匪夷所思，充滿粉色系的異次元；特設期間限定Popup Store，推出T-shirt與衞衣等藝術周邊，延續作品的戀愛悸動。同場更有大型立體黑膠唱盤打卡位， 讓你置身Future Funk音樂之中。

因應疫情關係，kkplus同時推出網上展覽，線上線下一同展示畫作，並可於網上商店購買展覽商品，遙距同步感受與現場一樣的浪漫脈搏。

《只有你能喚醒我 Only You Can Wake Me Up》展覽。

是次展覽將展出30幅作品，畫作蓋上低飽和度的粉紅、水藍與嫩綠色，筆下性別模糊的少年少女擁有俊美的臉蛋與亮晶晶的閃粉瞳孔，可憐楚楚的柔美目光難以不予同情與憐愛，穿上華麗而復古的時裝，粉飾珍珠、羽毛、寶石、淚水等少女元素，配上角色說不出讀白的神情和幾分小鹿亂撞的疑惑，採用多視角繪圖風格與富想像空間的作品名稱，建構起「Saitemiss低級失誤」情迷失序的宇宙，編織一個個曖昧不明的粉紅幻夢。

場內亦推出香港限定產品：長短袖T-shirt、衞衣、卡式帶、卡式帶播放器、滑板、地毯、蠟燭、玻璃杯套裝、透明Tote Bag、鑰匙扣圈、襟章、海報及貼紙套裝等，以低級失誤的設計注入服裝、飾物、音樂、家居小物等，把活在當下的勇氣與粉系的浪漫氣息融入在生活角落裡。

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Saitemiss 低級失誤《只有你能喚醒我 Only You Can Wake Me Up》展覽

日期：2022年2月18日至3月11日

時間：中午十二時至晚上九時

地點：九龍旺角朗豪坊商場12樓Pop Up Store

編輯：葉翠華

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