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【新冠肺炎】恒生黃大仙分行員工確診　即日起關閉消毒【不斷更新】

社會 11:37 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

各行各業均出現職員確診。（湯致遠攝）

本港新冠疫情嚴峻，昨日（18日）創新高6,116宗確診個案，同日更錄約6,300宗初步陽性，各行各業均出現職員確診。

【11:35】

恒生銀行公布，黃大仙分行因應員工確診，將由今天起暫停服務，直至另行通知。該名員工於2月17日最後上班。

【10:20】

中國銀行（香港）公布，該行接獲4名分行員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括：圓方分行、油塘分行、尖沙咀東分行，以及葵涌廣場分行。有關分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。

員工最後上班日期如下：

  • 圓方分行：2月15日
  • 油塘分行：2月16日
  • 尖沙咀東分行：2月16日
  • 葵涌廣場分行：2月17日

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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