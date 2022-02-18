【確診入院】ViuTV主持一家3口及外傭全確診 分享歲半兒高燒至40°C氣喘入ICU經過【附走佬袋清單】

本港第五波疫情嚴峻， ViuTV節目主持家媛及其丈夫、歲半兒子薯B及外傭同確診，薯B更發高燒至40度，一度出現呼吸困難及氣喘，最終需要馬上電召救護車送院，直入ICU。幸薯B目前情況穩定了好多 也精神好多。她以親身經歷，期望家長當孩子出現呼吸困難、氣喘就不要猶豫，要立即送院，以及分享緊急走佬袋清單。

家媛在其facebook專頁分享到，事發於2月9日，其僅18個月大的兒子薯B在母嬰健康院注射2支「歲半針」後，12號就開始發燒，整晚無法入睡，家媛13號帶薯B看醫生，因薯B發燒至40度，她初時以為是打歲半針後的反應，因食藥後薯B已退燒。

直至2月14號凌晨，薯B忽然呼吸變得急速，眼見情況嚴重，她立即電召救護車，在等待救護員期間，她們為薯B做了快速測試，結果是陽性，根據999職員指示，因為薯B有氣喘情況，不建議再給他吃或喝任何東西，同時也要確保他維持清醒狀態。

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家媛之後與薯B一同坐救護車到伊利沙伯醫院求醫，在救護車內約等半小時，就被安排到急症室見醫生，醫生進行照X光，看肺部是否有花、抽血，以及夾手指監察血含氧量檢查，最後診斷薯B因新冠病毒引致支氣管發炎。

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薯B及後留院ICU隔離病房，疫情下爸爸媽媽也不能探望，家媛稱，，薯B住院後，是可FaceTime，但醫院人手資源緊張，醫生未能每日定時致電父母報告情況，除非突發緊急情況。

當送薯B送院後，家媛與丈夫及外傭全家做檢測也呈陽性，她說：「外傭姐姐打齊三針，病徵輕微，像輕微感冒，咳加鼻水，15號再做測試已經是陰性。薯B爸爸打了2針，病徵輕微，喉嚨痛、有痰、咳、鼻水。自己未接種疫苗，病徵似重感冒，但病發第三日明顯好轉。

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幸現時薯B情況穩定好多 精神好多，比預期中好得快，暫未知何時出院。她感謝醫護人員悉心照顧，而她和丈夫情況都一直好轉中。

家媛稱，現在疫情爆發，其實人人都好容易中，如家中任何家庭成員有輕微病徵，尤其是家中有小朋友，因為有潛服期，千萬不要認為病徵很少，以為是小小事，千萬不要這樣想，不怕一萬，就怕萬一，這是我最大的感受，

但如果好似薯B那樣有呼吸困難、氣喘，就馬上call白車去醫院，因為你是處理不來的，再遲一些，我不知道會發生甚麼事情。

她同事分享緊急走佬袋清單，如不幸有小朋友確診需入院，家長要準備以下物件：

出世紙/身份證

留院者需準備尿片、濕紙巾、盒裝乾紙巾，醫院便利店都可以購買到

奶粉，醫院也有奶粉提供

小朋友針卡

帶小朋友曾吃過的藥或記下藥名，以及服用時間，以供醫生參考。

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責任編輯︰王明芳