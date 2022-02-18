【新品速報】Philips全新2合1抗敏空氣淨化抽濕機　疫下速乾衣兼抽濕淨化空氣

▲ Philips推出最新型號2合1抗敏空氣淨化抽濕機DE5205/39結合3大最強功能：抽濕、空氣淨化及乾衣，售價$4,888。(相片由Philips提供)

病菌肆虐，加上回南天殺到，家中總是有陣怪味，牆身甚至會發霉，令人不得不擔心會影響健康。不過在狹窄的居住環境，需同時放置空氣清新機和抽濕機，會佔據珍貴的空間。Philips推出最新型號2合1抗敏空氣淨化抽濕機結合3大最強功能：抽濕、空氣淨化及乾衣，令居所在潮濕氣候亦能保持乾爽。

此機屬最高級別的一級能源標籤，是市面上能源效益最高的抽濕、空氣清新產品之一，節省電力之餘，且將抽濕、空氣淨化及乾衣3大強勁功能融為一體，節省3倍空間。

▲ 不少人要在家中晾曬衣服，這部抽濕機備有乾衣模式可迅速乾衣。(相片由Philips提供)

超強抽濕力

大家最怕回南天帶來的濕氣卻總令牆身「滴汗」，衣服怎麼也晾不乾，導致霉菌、細菌滋生。這部空氣淨化抽濕機具有強勁抽濕功力，每日抽濕量高達25公升 (水箱容量4公升) ，內置濕度及微粒雙感測器，即時顯示濕度數值及反映室內空氣質素，將「乾」及「淨」同時帶回家。

濕度調節選項介乎40%至80%， 迎合不同用家的舒爽要求，同時也能減低霉菌繁殖的機會，確保家居乾爽清新。而且抽濕機備有乾衣模式可迅速乾衣，杜絕室內晾衣可能滋生的霉菌及污染物，配合自動搖擺送風，使室內乾衣更見效果。並備有4種智能模式：自動抽濕、連續抽濕、乾衣模式及獨立空氣淨化，潮濕春天亦可變得乾爽舒適。

▲ 4色全自動LED空氣質素顯示燈，讓用家時刻了解室內空氣質素。(相片由Philips提供)

可用作獨立空氣清新機

無論天氣潮濕或乾燥，家中都有可能隱藏著肉眼看不見的病毒、細菌，為自己和家人的健康設想，不得不防。毋須抽濕時，可將這機的的空氣淨化功能等同獨立空氣清新機，迅速淨化空氣，過濾包括99.9%病毒及細菌、99%霉菌和PM2.5等致敏源。

另外，產品設有Philips 的經典4色全自動LED空氣質素顯示燈，讓用家時刻了解室內空氣質素，再按需要設定5段風速：1、2、3、4或特強風速；另備自動模式，根據空氣狀況即時自動調節風速，一年四季都可使用。

查詢：Philips客戶服務中心2619 9663

記者：周美好