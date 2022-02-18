【昏迷女童】疫下10日沒探天瑜獲安排Zoom視像　爸爸接納醫生建議讓女兒接種科興

▲ 疫下10日沒探天瑜，一家人獲安排Zoom視像探訪。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今約21個月。受第五波疫情影響，醫院取消探訪，天瑜長達10天未有見爸爸。昨日院方安排了視像探訪，讓天瑜的父母及哥哥以Zoom形式看看天瑜。

昨日（17日），天瑜爸爸在新開設的Facebook群組「天瑜醫療事故關注組2022」分享女兒的新消息，分享了在疫情下，一家人視像探望留院天瑜的影片。爸爸亦透露會為女兒打針，

已經十天没有到醫院探望天瑜，感謝護士們的幫助，今天又可以再跟天瑜Zoom meeting。由於疫情嚴竣，在醫生的建議下，我們也決定為天瑜接種科興疫苗。

▲ 疫情下，爸爸未能親身到醫院看天瑜。（影片截圖）

哥哥唱歌鼓勵天瑜

過往受到採訪人數所限，由天瑜爸爸到醫院看天瑜，而視像探訪不受此限，昨日爸爸媽媽跟大仔一起在家中以用平板電腦Zoom形式探天瑜。在影片中，哥哥更唱英文歌給妹妹聽，用童聲唱著「Head and shoulders, knees and toes」，爸媽在旁向天瑜解釋是哥哥唱給天瑜聽。

爸爸鼓勵天瑜問︰你聽唔聽到，聽到可以畀啲反應哥哥，眼仔郁下，天瑜要努力啲加油知唔知道呀？爸爸盡快過來睇天瑜。哥哥又說︰你要乖啲呀。

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哥哥在影片中跟妹妹分享很快要搬家，下個月要裝修，爸爸媽咪有說道，「好想接天瑜返屋企，但你要加油，知唔知道？」

期間，天瑜眼有輕微郁動，爸爸媽媽開心說，「妹妹知道哥哥同你講嘢」。視像時，哥哥細心發現妹妹有流鼻涕，看到幫忙Zoom的醫護立即幫手抹鼻涕，悉心照顧天瑜。

另一方面，之前天瑜爸爸一時大意，舊有的FB「天瑜醫療事故關注組」和IG都不能使用了，現時FB重現，但周父仍未取回登入權限發布帖文，故昨日也是在新的Facebook群組「天瑜醫療事故關注組2022」發布消息。

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遇醫療事故變植物人

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約21個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

▲ 6歲的天瑜卧床約21個月。（圖片：天瑜醫療事故關注組）

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責任編輯︰顏紫燕