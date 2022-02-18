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【另類放閃】林盛斌受疫情影響收入大減　Bob嫂開網店做KOL「幫補家計」

娛樂 11:59 2022/02/18

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

林盛斌受疫情影響收入大減，Bob嫂開網店做KOL幫補家計。

「金牌司儀」阿Bob（林盛斌）百足咁多爪，身兼演員、主持、司儀、老闆等多職，更曾被拍檔C君爆料指他曾年賺2000萬。

但過去兩年受著疫情的影響，阿Bob的收入亦有所影響。昨日（2月18日），阿Bob在其社交網站發放一個「另類放閃」的帖文，指其妻阿Pearl（黃乙頤）為了幫補家計，與朋友開設小生意，大讚老婆的努力。

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Bob感激賢內助

現年42歲的阿Bob與太太育有四名子女，一家六口連同數位工人姐姐居於九龍塘獨立屋。自從由電台轉向幕前加入TVB後，阿Bob可謂「風生水起」，口才出眾的他除了擔任電視和電影演員，各種大型活動及婚禮主持、廣告代言，甚至娛樂公司老闆都有他的份，曾被拍檔C君爆料指他試過年賺2000萬，認真犀利。

但過去兩年多受著疫情的影響，阿Bob的主持和代言工作大減，昨晚他在社交平台上載一張太太阿Pearl在大宅書房埋頭苦幹的照片並謂：

過去兩三年，因為疫情嘅關係，屋企嘅收入少咗，佢為咗幫補開支，佢同朋友開發咗兩三個小生意，做吓一啲小買賣，又建立網上平台，又開吓網店，又做吓KOL開吓live咁。

可能因為佢係我太太嘅關係，佢啲小生意同小網店，都曾經受到不必要嘅惡意網絡攻擊。但係佢冇氣餒，亦冇放棄，雖然生意未算係做得非常好，佢仍然好努力咁默默做好每個工作，好貼心咁處理每一個客仔嘅需要。

今日，雖然唔係咩特別日子，但係我好想送一份小心意俾佢，大家可唔可以幫幫手，去佢嘅網店嗰度，Like吓佢個page，留個鼓勵性嘅comment。

又或者如果你覺得佢啲產品啱用啱使嘅話，平平哋，支持吓，幫襯吓，可以話係我介紹，未必可以平啲，不過招呼應該會好啲，哈哈！唔知可唔可以幫我做吓呢個動作呢？感謝您。

（instagram圖片）

Bob嫂口才不輸丈夫

Bob嫂跟阿Bob一樣涉足多個範疇，鑽研玄學多年的她懂得西方通靈、塔羅占卜術、中國傳統風水術數等。另外，她又擅長手工製作，擁有芳療師及保鮮花藝師專業資格的她，把所有技能融匯貫通，推出靈氣香皂、改善風水的永生花等等。

同時又以自己做「生招牌」推鎖美容護膚及減肥產品，不時開Live推銷，口才不輸老公阿Bob！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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