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【疫苗接種】聶德權指將增人手到院舍打針　料接種率未來兩周達9成

社會 10:45 2022/02/18

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聶德權。（資料圖片）

「疫苗通行證」將於本月24日起推行，公務員事務局長聶德權今日（18日）表示，相信接種率能在未來兩周達9成，當局將於未來3周安排更多醫護人員為院友打針。

聶德權今早於電台節目中表示，近7日每日平均接種8.4萬劑疫苗，昨日亦逾4萬名市民接種首針疫苗，估計接種率能在未來兩周達到9成。他指出，下周將加開中央圖書館疫苗接種中心，為目前重點打針群組，即3至17歲、60歲以上長者接種科興疫苗；另外港大陸佑堂及荃灣體育館的疫苗接種中心將於下周三投入服務，預計新增中心每日可為1,000至2,000名市民打針，即日籌數量就視乎每日預約人數而定。

聶德權說，目前的重點方向為兒童、長者及推展第三針，安老院舍共約6萬長者中，只有23%已接種疫苗，需要大幅提升接種率，當局正與醫療機構商討，組織額外人手未來3周到院舍打針。

至於會否延長目前疫苗中心的開放時間，聶德權指人手調配上有難度，因現時疫苗中心已早8晚8開放，相信加開疫苗中心效益會更好。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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