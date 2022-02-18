【家族榮耀劇透】第10集劇情預告　耀祖無法以程序出錯為由上訴

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第9集講到甄芯取得葉氏建築工程不合規格驗收報告，並在馬家眾人面前質問耀宗…

第10集（18/2）

甄芯拿出證據逐一反駁彩薇的指控，最後世宏決定把耀宗撤出碼頭上蓋項目，交由耀堂負責。

耀祖無法以程序出錯為由上訴，洪律師指可以從證人著手。

展鴻灌醉啟禮，得知他們設局抓住老章兒子的把柄要脅老章承認給假口供。

《家族榮耀》第9集劇情 上一頁

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