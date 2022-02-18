【Omicron疫情】柳俊江分享染疫隔離經驗　籲市民理性：唔好覺得一定要入院

▲ 前新聞主播柳俊江分享染疫隔離經驗，呼籲市民理性。

前新聞主播柳俊江在個人fb專頁開live討論有關自己感染Omicron之事，列出自己對於目前疫情下的看法。柳俊江表示，自己在1月27日發病，28日晚初步確診後，在30日晚被送往隔離治療中心。

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輕症者無需急於入院 儘量在家隔離

作為過來人，他釐清確診感染後去往隔離設施並不是進行治療，而是進行觀察。因此，他強烈建議市民若確診感染不必恐慌，也不必急於認為必須要前往醫院等地。

若家中有備基本藥物，就留在家中自行吃藥；如非重症，能在家自行隔離就儘量留在家中，將資源留給真正需要的人。

理性看待傳媒報導

柳俊江認為，市民應理性看待Omicron疫情，認清現實、理性判斷疫情資訊。他指出，近日確診個案飆升，加上老人及兒童重症及死亡個案令不少家庭陷入恐慌；政府亦再嚴正規定市民必須完成一定程度疫苗接種等話題討論，都會加深市民對疫情的恐慌程度，或高估其嚴重性。

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責任編輯：張沛