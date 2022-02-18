【疫苗接種】所有接種中心未來一個月幾乎全額滿　下周三加開港大陸佑堂及荃灣體育館接接種中心

▲ 香港大學陸佑堂將增設疫苗接種中心。（資料圖片)

本港第五波疫情持續，確診個案持續上升，加上「疫苗通行證」將在2月24日實施，接種新冠疫苗人數亦持續上升。根據疫苗接種計劃網站顯示，不論是科興疫苗還是復必泰疫苗，所有接種中心及醫管局轄下選定診所等，在未來一個月的預約名額幾乎全滿。港府今日宣布，在下周三（23日）起，在香港大學陸佑堂和荃灣體育館增設社區疫苗接種中心，為市民提供復必泰疫苗接種服務，市民可於下周一（21日）早上9時在網上預約。

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香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心位於薄扶林香港大學本部大樓一樓陸佑堂，而荃灣體育館社區疫苗接種中心則位於荃灣永順街53號地下。兩間接種中心的服務時間為每日上午8時至下午8時，而下午1時半至2時半為清潔消毒時間。合資格人士可在兩間中心接種第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗。60歲或以上人士可領取「即日籌」接種疫苗。



公務員事務局局長聶德權表示，政府正傾全力提升疫苗的接種速度，爭取在最短時間內達至9成的疫苗接種率。香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會逐漸增加『即日籌』的數量，「讓不太熟悉網上預約的長者到來，想打針，即日打針。」

他又說，當前新冠疫情非常嚴峻，變異病毒株正威脅本港，危機迫在眉睫，懇請所有符合接種年齡的市民，特別是長者，盡快行動。若市民家中有長者未接種疫苗，請立即為他們安排接種。

他今早在電台中提到，相信接種率能在未來兩周達9成，當局將於未來3周安排更多醫護人員為院友打針。詳情即看:【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩