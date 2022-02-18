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【校長專欄】發揮創意以原創歌曲拍攝短片參賽 校長：要讓學生像蝴蝶展翅高飛

中小學 16:06 2022/02/18

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許校長表示，參加比賽不是為了獲獎，而是發揮創意。

教師的天職除了教育兒童，也是保護兒童，確保孩子可以健康、快樂地成長。去年10月至11月，有一個「保護兒童計劃」，主辦單位舉辦了一系列活動以促進親子關係，並幫助父母紓緩管教子女的壓力。

計劃其中一個項目「開合跳挑戰短片比賽」，參賽者需要拍攝一條限時45秒的「開合跳」短片，短片內容需要有運動元素、創意元素，當然要有保護兒童元素，我一看就覺得十分有趣，而且有挑戰性，也配合學校的「蝴蝶計劃」，因此毫不猶豫參加！

我請來好拍檔，創意爆棚的孫福晉副校長商議，如何可以同時間配合「運動、創意、保護兒童」呢？我們想了一想，決定發揮我們香港路德會增城兆霖學校其中一個最突出的強項，就是多媒體創作—— 我們創作一首原創歌曲，並在學校的校園錄音室製作音樂，再配合校園電視台同工製作短片。
 
我們花了一晚時間，孫副校長負責譜曲、編曲，我們一起寫詞、「度橋」，最後選擇拍攝地點、請家長教師會協助聯絡參與同學等。第二天，我們邀請了兩位音樂科尖子同學進行錄音，接著立即開始拍攝。我們在兆霖學校一些有特色的地點取景，例如STEAM Square、小花園、「蝴蝶計劃壁畫牆」等。45秒的片段，共花了兩小時多才拍攝完畢。
 
由於疫情關係，我們採取了所有可行防禦措施，例如做運動時也要戴口罩、又把錄音地點改到較為寬闊的會議室等。結果在老師、家長、同學齊心協力之下，我們由開始構思至完成製作，只是花了不足24小時，兆霖團隊的效率真是驚人！
 
雖說「慢工出細貨」，原來「快工」也可以「出精品」，我們的短片「兆霖特攻隊」最後在全港 2,392 條參賽短片中，奪得第三名，也是所有參賽作品中唯一以「原創音樂作品」出賽的隊伍。
 
我經常告訴家長及學生，獲獎固然高興，但比賽不是為了獲獎。我們學校的「蝴蝶計劃」就是希望同學可以發揮創意、經過努力、獲得成果，這次參賽，正正達到這個目標。

疫情期間，同學比賽機會減少，因此這次經驗更加顯得難能可貴。希望疫情早日過去，讓世界各地的教育同工，可以如常勤懇工作，為孩子努力！

撰文 : 許詩禮校長 香港路德會增城兆霖學校 

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