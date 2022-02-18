【廿四孝爸爸】許紹雄打本給愛女+做人肉招牌　許惠菁疫市開分店：總投資約七百萬

▲ TVB綠葉王許紹雄為愛女許惠菁（Charmaine）Cafe打本及當人肉招牌。

TVB綠葉王許紹雄近年甚少於銀幕上出現，他移居新加坡與太太及女兒許惠菁（Charmaine）一起生活。

許紹雄的愛女年輕有想法，決心進軍飲食界發展，且獲爸爸打本兼充當人肉招牌落力支持，最近更於疫市下在黃金地段開設分店，努力建立飲食王國。

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從網店到實體店

傳理系畢業的Charmaine原定計劃繼續學業攻讀碩士課程，可惜受疫情影響而更改想法，熱愛烘焙的她開設網店出售自家製的曲奇和蛋糕等，生意不錯。

2020年初，Charmaine在家人的鼓勵下開設首間Cafe，實體店佔地約1600呎，父母均親身到場支持，爸爸更成為人肉招牌與食客聊天及合照。

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許紹雄支持愛女

許紹雄最近與家人一起接受新加坡傳媒訪問，他坦言：「第一間分店至今仍未回本，不過做生意就是有起有落、有危才有機，眼見她充滿熱誠，身為父母有能力都會支持。」

他又謂：「女兒賺多少、能否成為女強人，對我們來說都不重要，最重要是她為自己事業奮鬥，以及做出成績。」

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預計再開分店

Charmaine透露：「正準備開設第三間分店，以特色小食為主，三間食店的總投資約為六、七百萬港元。」

Charmaine的第二間Cafe已於農曆年後正式開業，今次選址於新加坡的黃金地段Orchard Road（烏節路）的大型購物商場Wheelock Place，店舖面積雖然不及首間分店，但該商場不乏人流量，相信能吸引食客注意。