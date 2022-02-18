【食品供應】物流發展局前委員憂船員抵港增爆疫風險　倡以鐵路運送貨品

▲ 物流發展局前委員憂船員抵港增爆疫風險，倡以鐵路運送貨品。（資料圖片）

多名跨境運輸司機確診，導致供港貨物出現延誤或滯後，菜價上升，當局研究以水路運輸方式從內地運送物資，曾任港府物流發展局成員寗漢崇表示，水運運載力不足，憂船員抵港後增爆疫風險，建議採用靈活性及運輸量高的鐵路運輸。

寗漢崇今日（18日）在港台節目表示，全球已採用水陸空的多式聯運物流方法，認為水運能紓緩當前的困境，但只屬暫時的方案，因為現時全球船隻的運載力不足，國內來港的船首當其衝。

再者本港貨物卸載點不多且遠離市區，如屯門內河碼頭，需要一段點間才可運送至市區，貨物抵港後「有幾重功夫要做」，需要的人手較陸路運輸多，因此水路非一個最好的方法運送物資。

他表示廣東省疫情受控，已放寬船員的檢測次數，非每日一檢，擔心每艘躉船有6至7名船員，加上一旦上岸並出現受感染情況，或引發疫情傳播的問題。他指出，現時船員已放完農曆年假，已返回崗位，船隻人手充足。

疫情關係鐵路載客量下降，他提議，港府可利用廣東省與香港鐵路網絡作輔助的運送物資方法，因為其靈活性及運輸量高，每次可同時連接多個車箱，每卡載物量已相當於一個40呎的貨櫃，而且每班列車需要的人手不多，往往只要一至兩名司機，再加上紅磡及西九龍等鐵路站鄰近市區，貨物在配送速度提高，運送冰鮮食物更安全。

他指出，車箱經改裝後，可運載活家禽及冰鮮食物，不過運輸成本較水路及陸路略高。

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記者：陳麗娜