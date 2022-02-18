  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (週五) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李澤鉅不適】李澤鉅不適咳嗽聲音沙啞　長實：正接受新冠肺炎檢測

社會 11:42 2022/02/18

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

長江實業主席李澤鉅近日咳嗽聲沙正接受檢測。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，長江實業主席李澤鉅出現新冠肺炎的病徵，將缺席今日下午（18日）中聯辨駱惠寧主任主持召開之「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會的視頻會議。

長江實業表示，李澤鉅因身體抱恙，已辭謝出席有關活動，並指李近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，巳接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果。

集團發言人指，集團一直積極響應政府號召，以實際行動與港人齊心抗疫。因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下4間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。

長江實業主席李澤鉅近日咳嗽聲沙正接受檢測。（資料圖片）

此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。

同時，集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等，呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【新冠肺炎】疫情下尖沙咀7點變死城　網民慨嘆：好似世界末日咁
今日 11:06
【新冠肺炎】疫情下尖沙咀7點變死城　網民慨嘆：好似世界末日咁
【疫苗接種】所有接種中心未來一個月幾乎全額滿　下周三加開港大陸佑堂及荃灣體育館接接種中心
今日 11:10
【疫苗接種】所有接種中心未來一個月幾乎全額滿　下周三加開港大陸佑堂及荃灣體育館接接種中心
【食品供應】物流發展局前委員憂船員抵港增爆疫風險　倡以鐵路運送貨品
今日 11:27
【食品供應】物流發展局前委員憂船員抵港增爆疫風險　倡以鐵路運送貨品

你可能感興趣

【新冠肺炎】疫情下尖沙咀7點變死城　網民慨嘆：好似世界末日咁
今日 11:06
【新冠肺炎】疫情下尖沙咀7點變死城　網民慨嘆：好似世界末日咁
【疫苗接種】所有接種中心未來一個月幾乎全額滿　下周三加開港大陸佑堂及荃灣體育館接接種中心
今日 11:10
【疫苗接種】所有接種中心未來一個月幾乎全額滿　下周三加開港大陸佑堂及荃灣體育館接接種中心
【食品供應】物流發展局前委員憂船員抵港增爆疫風險　倡以鐵路運送貨品
今日 11:27
【食品供應】物流發展局前委員憂船員抵港增爆疫風險　倡以鐵路運送貨品
疫情 中聯辦 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 駱惠寧 李澤鉅 肺炎 咳嗽

最高瀏覽

【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
17:42 2022/02/17
【孕婦染疫】懷孕29周確診發燒腹痛親述入院治療經過　需簽開刀同意書︰一路簽一路喊
【防疫藥物】疫下市民瘋搶2大袋傷風感冒藥　藥劑師拆解止痛藥成分+建議買3類藥
11:47 2022/02/17
【防疫藥物】疫下市民瘋搶2大袋傷風感冒藥　藥劑師拆解止痛藥成分+建議買3類藥
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足
18:03 2022/02/17
【疫下筍工】檢測中心採樣員月入5萬 網民：我無高學歷已經好滿足