【李澤鉅不適】李澤鉅不適咳嗽聲音沙啞　長實：正接受新冠肺炎檢測

▲ 長江實業主席李澤鉅近日咳嗽聲沙正接受檢測。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，長江實業主席李澤鉅出現新冠肺炎的病徵，將缺席今日下午（18日）中聯辨駱惠寧主任主持召開之「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會的視頻會議。

長江實業表示，李澤鉅因身體抱恙，已辭謝出席有關活動，並指李近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，巳接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果。

集團發言人指，集團一直積極響應政府號召，以實際行動與港人齊心抗疫。因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下4間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。

▲ 長江實業主席李澤鉅近日咳嗽聲沙正接受檢測。（資料圖片）

此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。

同時，集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等，呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜